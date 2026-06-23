Mike James sélectionné avec Team USA, une grande première

Malgré une fin de saison entachée avec Monaco, Mike James va enfin connaître le bonheur de la sélection nationale américaine.

La liste a été annoncée cette nuit, Mike James est sélectionné pour la première fois de sa carrière avec les États-Unis par le coach Stephen Silas.

À 35 ans, il va faire ses débuts avec Team USA pour les matchs de qualification de la Coupe du monde 2027 qui aura lieu au Qatar. Une convocation plus que méritée pour celui qui excelle en Europe depuis quelques années malgré une saison en demi-teinte avec Monaco.

En désaccord avec son club depuis la fin de saison dernière en raison de salaires qui ne lui auraient pas été versés, le meneur américain a fait ses adieux à la Principauté il y a plusieurs semaines, ne prenant pas part aux playoffs de la Betclic Élite dont la finale se déroule en ce moment même face au Paris Basket.

Cette saison, Mike a tout de même tourné à 16.6 points (49,2 % FG), 2.9 rebonds, 4.8 passes et 1 interception en 23,44 minutes en moyenne dans le championnat français.

Et il a fait encore mieux à l’échelle européenne avec 16.4 points (49,2 % FG), 3.5 rebonds, 6.4 passes et 0.9 interception en 29 minutes de moyenne en EuroLeague.

The July 2026 USA Men's World Cup Qualifying Team! 🇺🇸 https://t.co/94ZVO7CL7D pic.twitter.com/gudHY9bxtQ — USA Basketball (@usabasketball) June 22, 2026

Alors oui, cette équipe des États-Unis n'est pas l'équipe la plus flashy, certains la présentent comme l'équipe D de la nation nord-américaine, mais ça n'en reste pas moins un honneur pour Mike James de revêtir le maillot de la bannière étoilée.

14 ans après ses débuts en professionnel, il va enfin découvrir le statut d’international face à la République dominicaine et face au Mexique, les 3 et 6 juillet prochains.