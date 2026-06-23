Nadir Hifi, 3 fun facts sur la star du Paris Basketball

Ce soir, Nadir Hifi se mesurera à Monaco avec le Paris Basket : c’est l’opportunité parfaite pour découvrir trois faits que vous ignoriez sur ce joueur de l’équipe de France.
Il a porté le maillot de l'Algérie
Avant d'opter pour la sélection française en 2022, Nadir Hifi joue le championnat d'Afrique FIBA U16 en 2017 sous les couleurs de l'Algérie, compétition durant laquelle il inscrit 56 points en 7 rencontres.
Il a une idole basket improbable
Nadir Hifi s’inspire des plus grands athlètes, comme Lionel Messi, son joueur de football préféré, ou Kobe Bryant. Mais il a révélé, lors d'une interview, une idole inattendue... Shane Larkin.
“En qui je me vois le plus ? Je dirais Shane Larkin de loin. Honnêtement, il n'y a sans doute personne qui a regardé autant de highlights de Shane Larkin que moi. [...] La première fois que j'ai joué contre lui, j'étais vraiment choqué. Quand tu es jeune, voir qu'un joueur comme ça te remarque ou te donne des conseils, ça te booste énormément. Pour moi, c'était incroyable.”
Il a un morceau de rap à son nom
Tarik Azzouz, le beatmaker connu pour avoir remporté un Grammy Award en 2020 pour sa participation au titre "Higher", lui a dédié le morceau éponyme "Nadir Hifi" l'année dernière.