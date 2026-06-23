Nadir Hifi, 3 fun facts sur la star du Paris Basketball

Ce soir, Nadir Hifi se mesurera à Monaco avec le Paris Basket : c’est l’opportunité parfaite pour découvrir trois faits que vous ignoriez sur ce joueur de l’équipe de France.

Il a porté le maillot de l'Algérie

Avant d'opter pour la sélection française en 2022, Nadir Hifi joue le championnat d'Afrique FIBA U16 en 2017 sous les couleurs de l'Algérie, compétition durant laquelle il inscrit 56 points en 7 rencontres.