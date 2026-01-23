Miles Bridges intéresse trois équipes, dont deux en état d’urgence

Les joueurs échangés le soir de la deadline sont finalement rarement ceux qui sont les plus « forts. » Autrement dit, même si ça parle beaucoup de Ja Morant, Giannias Antetokounmpo, Karl-Anthony Towns ou Michael Porter Jr, ce sont peut-être Chris Boucher et Dalton Knecht qui devront faire leurs valises le 5 février prochain. Bref. Il y a tout de même de belles affaires à réaliser pour les équipes en quête de talents pour aller au bout de leurs ambitions ou sauver leur saison. C’est le cas des trois franchises intéressées par Miles Bridges.

The Athletic cite les Milwaukee Bucks et les Golden State Warriors ainsi que les Phoenix Suns. Les deux premières ont cruellement besoin de renforts alors qu’elles occupent respectivement la onzième et la huitième place de leur Conférence. Bucks comme Warriors sont à la rechercher de talents athlétiques sur les ailes et Bridges pourrait combler des brèches. Les Suns sont aujourd’hui en très bonne position pour disputer les playoffs et ils ont donc des raison d’ajouter encore de la profondeur à leur rotation.

Miles Bridges, 27 ans, tourne à 18,7 points et 6,3 rebonds par match. Il n’est plus un joueur si important aux Hornets, franchise qui se reconstruit autour de Kon Knueppel et Brandon Miller. Il n’y a pas assez de ballons pour tout le monde et si les dirigeants peuvent récupérer des assets, pourquoi ne pas l’échanger maintenant. Il n’y a pas non plus d’urgence pour Charlotte, qui peut tenter de se qualifier pour le play-in en finissant fort.

Le vétéran sera encore sous contrat l’an prochain et il peut donc être échangé cet été ou à la deadline 2027. Mais sa valeur sera probablement plus basse alors que le front office pourrait réclamer au moins un premier tour de draft pour Bridges dans les prochaines semaines.

