Les Milwaukee Bucks font un superbe début de saison et sont la dernière équipe invaincue en NBA. Grâce à Jrue Holiday et son game winner face à Detroit, les champions 2021 pointent en tête de la ligue avec un bilan immaculé de 6-0. Les historiens de la stat se sont penchés sur ce que représentait ce joli bilan en comparaison d'autres départs en boulet de canon sur les 25 dernières années, afin de savoir quelles étaient les chances de voir Milwaukee retrouver les Finales NBA. Sans surprise, elles sont assez élevées.

Sur les 25 dernières années, 25 équipes, dont les Bucks 2022-2023, ont débuté par 6 victoires et 0 défaite. Une seule d'entre elles est partie en vrille ensuite et n'a même pas disputé les playoffs : les Sonics 98-99. Pour le reste, c'est plutôt encourageant. Huit d'entre elles ont atteint les Finales NBA et quatre ont été sacrées championnes.

Les équipes qui ont commencé sur un 6-0, comme Giannis Antetokounmpo et sa bande, et ont pu tenter de décrocher le titre sont :

Les Sixers 2000-2001 (défaite 4-1 contre les Lakers)

Les Lakers 2001-2002 (victoire 4-0 contre les Nets)

Les Celtics 2007-2008 (victoire 4-2 contre les Lakers)

Les Lakers 2008-2009 (victoire 4-1 contre Orlando)

Les Celtics 2009-2010 (défaite 4-3 contre les Lakers)

Les Warriors 2015-2016 (défaite 4-3 contre les Cavaliers)

Les Cavaliers 2016-2017 (défaite 4-1 contre les Warriors)

Les Raptors 2018-2019 (victoire 4-2 contre les Warriors)

Les Bucks ont donc 33% de chances, donc à peu près une chance sur trois, de retourner en Finales, deux ans après leur sacre contre les Phoenix Suns. On peut déjà se demander combien de succès les hommes de Mike Budenholzer vont réussir à enchaîner avant de mordre la poussière. Le record, pour rappel, est détenu par les Warriors 2015-2016, qui avaient gagné leurs 24 premiers matches avant d'être battus par... les Milwaukee Bucks.

CQFR : Paul George héroïque, Holiday et Markkanen aussi