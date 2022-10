Zéro pointé pour les Bucks, la réaction de Giannis Antetokounmpo

Les Milwaukee Bucks font figure de favoris pour le titre NBA cette saison. Mais ils se sont pas montrés à la hauteur de ce statut lors des rencontres de présaison. Cinq matches programmés pour les champions 2021 et pas une seule victoire. Ils se sont notamment inclinés contre un adversaire direct, les Brooklyn Nets, la nuit dernière. Et ce malgré le retour de Giannis Antetokounmpo.

« Je ne suis pas inquiet », assure le double MVP au sujet du bilan de sa franchise sur les matches de préparation. « Par contre, ce qui m’inquiète, ce sont nos habitudes. Nous ne parlons pas assez. Nous n’avons pas assez faim. Mais ce n’est que la présaison. Nous avons toute la saison pour bâtir tout ça.

Giannis Antetokounmpo regrette que son équipe tombe trop souvent dans la facilité. Les Bucks doivent jouer dur. C’est l’une de leurs forces. Ils n’étaient pas au complet sur cette présaison, comme la plupart des équipes cela dit. Ils ne le seront pas non plus au moment du coup d’envoi des hostilités mardi prochain. Khris Middleton ne sera pas présent dès le début. Mais il va revenir. Et pour Milwaukee, ce qui compte, c’est d’arriver à 100% au moment des playoffs.

