Marc Lasry, co-propriétaire des Milwaukee Bucks, a fini par céder ses parts de la franchise. C’est Jimmy Haslam, propriétaire des Cleveland Browns en NFL, et son groupe qui récupèreront ses 25 % de l’équipe. D’après The Athletic, le montant de la transaction est estimé à 3,5 milliards de dollars.

Les deux hommes avaient déjà trouvé un accord au mois de février. Maintenant que les instances de la NBA leur ont donné leur aval, Haslam rejoint Wes Edens, co-propriétaire et dirigeant, à la tête des Bucks. Lasry, qui a acheté la franchise avec Edens pour 550 millions de dollars en 2014, a décuplé son investissement.

Pour Milwaukee, la principale question sera de savoir si ce nouvel arrivant sera prêt à payer la luxury tax. Avec une masse salariale de 181,9 millions de dollars, l’effectif des Champions 2021 est le troisième plus couteux de la ligue. Le garder intact impliquera nécessairement d’importants sacrifices financiers.

Un changement de propriétaire avant l'énorme free agency des Bucks

Brook Lopez, parmi les finalistes pour le titre de défenseur de l’année, sera agent libre cet été. Il peut s’attendre à une augmentation considérable par rapport à son salaire de 14 millions de dollars cette saison.

Jae Crowder, Joe Ingles et Wes Matthews seront également sur le marché et devront être prolongés ou remplacés. Khris Middleton, l’une des principales pièces du roster, et Jevon Carter disposent d’une player option. Les deux joueurs pourraient négocier un nouveau contrat à l’intersaison.

Si les Bucks veulent conserver leur effectif et contenter Giannis Antetokounmpo, ils devront certainement payer une taxe record l’année prochaine. Avant une free agency si chargée, ce changement de propriétaire intervient donc à un moment clé.

Jimmy Haslam, dont la fortune est estimée à 4,8 milliards de dollars par Forbes, pèse environ deux fois plus lourd que Marc Lasry (2,1 milliards). Ayant acheté ses parts en connaissance de cause, il sera probablement enclin à mettre la main au portefeuille pour garder un groupe compétitif.

