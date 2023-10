Milwaukee recrute un back up pour Lillard, Boston se renforce à l’intérieur

La course à l'armement se poursuit entre Milwaukee et Boston, qui ont respectivement recruté Cam Payne et Wenyen Gabriel pour étoffer leurs ambitieux effectifs.

Milwaukee et Boston sont les deux grands favoris à l'Est à l'approche de la reprise de la saison et continuent leur course à l'armement. Les Bucks viennent ainsi de recruter un back-up à Damian Lillard, fraîchement arrivé en ville, en signant Cam Payne, libre depuis sa rupture à l'amiable avec les Spurs, qui l'avaient récupéré dans un trade avec Phoenix. Libre et dans l'attente qu'un contender se manifeste, Payne a bien fait de patienter. L'ancien joueur des Suns, 29 ans, s'est engagé avec Milwaukee.

Quelques question planaient autour de la profondeur et de la fiabilité physique du secteur intérieur des Celtics et ces derniers ont tenté d'y remédier. Wenyen Gabriel, qui a participé à la campagne des Lakers jusqu'en finale de Conférence, puis à la Coupe du monde avec le Sud-Soudan, va poursuivre sa carrière à Boston. L'ancien joueur de Kentucky, 26 ans, n'a pour le moment signé qu'un deal pour participer au training camp avec le groupe de Joe Mazzulla. Mais avec Kristaps Porzingis et Al Horford comme seuls intérieurs dignes de ce nom après le départ de Robert Williams à Portland, l'apport de Gabriel serait intéressant.

Pour rappel, les Celtics ont recruté Jrue Holiday dimanche, dans le cadre d'un échange avec les Portland Trail Blazers.

Jrue Holiday à Boston, Brogdon et Williams à Portland