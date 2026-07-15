Minnesota explique pourquoi LaMelo Ball peut tout changer

Minnesota a payé cher pour récupérer LaMelo Ball, mais les Timberwolves assument pleinement leur pari. Pour Tim Connelly et Chris Finch, le meneur peut apporter exactement ce qui manquait encore à cette équipe : de la création, de la taille dans le backcourt et surtout une forme d’insouciance.

Le prix a été considérable. Dans un échange à quatre équipes impliquant Charlotte, Brooklyn et Chicago, les Wolves ont récupéré LaMelo Ball et Josh Green, tout en envoyant Naz Reid et un important package de choix de Draft aux Hornets. Julius Randle a également pris la direction de Brooklyn afin de libérer la marge nécessaire pour conserver Ayo Dosunmu.

Minnesota a donc sacrifié une partie importante de sa profondeur et de son futur pour tenter de franchir enfin le dernier palier.

« Je pense qu’il va nous faire progresser, et notre environnement sera également favorable à la poursuite de son développement », a expliqué Tim Connelly à ESPN.

L’objectif est évident : soulager Anthony Edwards d’une partie de la création. Jusqu’ici, le franchise player des Wolves devait trop souvent initier l’attaque, porter le scoring et assumer les possessions les plus difficiles. Avec Ball, Minnesota récupère enfin un véritable meneur capable de manipuler les défenses, accélérer le jeu et trouver ses coéquipiers. Chris Finch voit également un avantage physique important.

« Il faut avoir un grand backcourt. On l’a appris pendant les playoffs cette année. »

Avec ses 2,01 mètres, LaMelo Ball apporte effectivement une dimension supplémentaire. Son style spectaculaire, parfois imprudent, a souvent nourri les critiques au cours de sa carrière. Mais les Wolves veulent justement récupérer ce côté imprévisible. Et pas uniquement pour des raisons tactiques.

Changement de dynamique chez les Wolves

Minnesota sort d’une saison jugée décevante, achevée par une élimination au deuxième tour face aux San Antonio Spurs. En interne, une certaine morosité aurait parfois contaminé le groupe, avec des joueurs trop marqués par les mauvaises séquences ou les prestations ratées. Connelly veut changer cette dynamique.

« Le basket, c’est censé être amusant. LaMelo aime la vie. Il aime jouer. Vous ne voulez pas transformer ça en autre chose qu’une atmosphère joyeuse. »

C’est peut-être là que LaMelo Ball peut avoir un impact inattendu. Sa créativité, son goût du spectacle et son caractère peuvent permettre aux Wolves de retrouver une forme de légèreté sans perdre leurs ambitions. L’intéressé arrive d’ailleurs déjà avec une relation établie avec Anthony Edwards.

« Je connais Ant depuis un moment, donc on a déjà parlé. Tout le monde est enthousiaste et on est prêts à travailler. »

Le pari reste évidemment risqué. Ball a manqué énormément de matches entre 2022 et 2025, et ses blessures ont longtemps freiné sa progression. Mais il sort d’une saison 2025-2026 encourageante qui a permis à Charlotte de rejoindre le play-in.

À 24 ans seulement, il reste encore largement dans la même fenêtre temporelle qu’Edwards, Jaden McDaniels et Josh Green. Minnesota veut donc construire un noyau jeune capable de rester compétitif pendant plusieurs années.

« Tant qu’Anthony Edwards est dans l’effectif, nous voulons continuer à avoir plusieurs occasions de tenter notre chance », a résumé Connelly.

Les Wolves ont choisi de prendre un énorme risque. Mais leur logique est limpide : pour gagner un titre, ils avaient besoin d’un nouveau moteur offensif. Et ils pensent avoir trouvé beaucoup plus qu’un simple meneur. LaMelo Ball doit apporter du jeu, du talent et surtout cette dose de folie que Minnesota estime avoir perdue en chemin.

LaMelo Ball réagit enfin à son trade chez les Wolves