5 victoires de suite : Les Wolves montent en puissance

Les Wolves restent sur cinq succès de suite et leur équipe trouve doucement des repères. Encourageant pour la suite.

Alors que le grand froid de l’hiver se rapproche, les Minnesota Timberwolves commencent à se chauffer. Pas entre eux, comme ça aurait pu être le cas après un début de saison poussif et des sauts d’humeur qui témoignaient d’une atmosphère un peu malsaine dans le vestiaire. L’équipe coachée par Chris Finch trouve petit à petit ses marques et les résultats suivent. Elle vient de gagner cinq matches de suite en décrochant un nouveau succès contre les Indiana Pacers (115-101), eux-mêmes invaincus depuis cinq rencontres avant de tomber mercredi soir.

« Notre meilleure performance de la saison, sans aucun doute », confie le chef de meute.

Oui, les Wolves montent en puissance. Sur ces cinq victoires de suite, il y en a quatre à l’extérieur en battant par exemple les Cleveland Cavaliers ou les Philadelphia Sixers. Ils ont aussi pris le dessus sur le Miami Heat à domicile. L’échantillon est encore léger pour savoir si ça va durer mais la progression n’est pas juste le fruit d’un coup de chaud passager : elle est régulière des deux côtés du terrain.

Sur les cinq derniers matches, Minnesota se hisse dans le top-10 de la ligue à la fois en attaque (8eme) et en défense (5eme). Le signe d’une formation qui marche de mieux en mieux et se construit des repères après avoir changé de système en faisant venir Rudy Gobert pendant l’intersaison.

« On comprend la valeur de Rudy des deux côtés du parquet. C’est une vraie menace près du cercle. Il provoque beaucoup de fautes. Il est énorme pour nous en défense. Ça va juste prendre du temps pour nous adapter. On est habitué à jouer avec un grand qui s’écarte du panier. Maintenant nous avons le luxe d’avoir les deux. Ça va juste prendre du temps », continue Finch.

Auteur de 21 points et 16 rebonds la nuit dernière, Gobert est effectivement l’un des artisans de cette série de victoires. Il est parfois peu utilisé en attaque mais il sait se rendre utile d’une manière ou d’une autre. Surtout, ses coéquipiers jouent avec beaucoup plus de justesse que lors du premier mois de compétition.

D’Angelo Russell s’est notamment réveillé et ça fait la différence. Les Wolves ont absolument besoin d’un playmaker impliqué et performant pour faire fonctionner un quatuor pas forcément très complémentaire dans la NBA actuelle. Quand D-Lo est chaud, ça marche plutôt bien. Les 4 joueurs majeurs de Minny affiche un différentiel de +17 sur 100 possessions sur cette série de victoires.

En plus, l’altruisme des uns est contagieux chez les autres. Karl-Anthony Towns et Anthony Edwards sont tranchant, avec le bon état d’esprit. Surtout KAT d’ailleurs. Ce dernier cherche bien ses coéquipiers et il montre des progrès à la passe. Les Timberwolves vont devoir confirmer sur la durée mais c'est encourageant. En attendant, ils sont revenus à la huitième place de la Conférence Ouest.