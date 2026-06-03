Opéré, Mitchell Robinson quand même prêt à jouer ?

Le timing pouvait difficilement être plus mauvais. Mitchell Robinson s’est cassé le petit doigt dans des circonstances encore inconnues durant les quelques jours de repos qui ont suivi la qualification des New York Knicks pour les finales NBA. Même s’il ne joue qu’une quinzaine de minutes par match, le pivot est un membre clé de la rotation de l’équipe de Manhattan et il aura évidemment un rôle important durant cette série contre Victor Wembanyama et les San Antonio Spurs. Encore faut-il qu’il soit donc disponible.

Selon les dernières informations relayées par Shams Charania, le joueur a été opéré de la main et il est listé comme « questionnable. » Lui reste déterminé à prendre part au Game 1 prévu ce soir dans le Texas. Il s’est entraîné sans protection à la main mais il n’aurait pas encore reçu le feu vert des médecins des Knicks pour autant.

Le club new-yorkais entretient le suspense via son coach, Mike Brown, qui n’a pas donné de précisions sur l’éventuelle présence de Mitchell Robinson. L’intérieur de 28 ans tourne à plus de 5 points et 5 rebonds de moyenne depuis le début des playoffs.

Mitchell Robinson blessé au pire moment !