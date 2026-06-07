Mitchell Robinson, un impact défensif qui a fait la différence

L'entraîneur des New York Knicks Mike Brown a encensé Mitchell Robinson pour sa défense dans le money-time du Game 2.

Pour arracher le Game 2 des Finales NBA sur le parquet des San Antonio Spurs (2-0), les New York Knicks ont pu compter sur Mitchell Robinson. En 14 minutes sur le parquet, l'intérieur new-yorkais a eu un bel impact : 7 points, 3 rebonds, 1 interception et 1 contre.

Mais en réalité, il a été surtout décisif grâce à sa défense. Dans le money-time, le joueur de 28 ans a réussi à stopper Victor Wembanyama sur deux actions successives. Déjà encensé par Karl-Anthony Towns, Robinson a également reçu les compliments de son coach Mike Brown.

"Je m'en voudrais de ne pas parler de Mitch… Sur les deux actions décisives en fin de match, on a mis Mitch sur Wembanyama. Ce dont je suis le plus fier, c'est que Mitch a défendu comme il fallait. Wembanyama est déjà iconique.

On ne bloque pas son tir, mais on le fait travailler. Ça a commencé avec Mitch, et ça s’est terminé avec les quatre autres gars qui ont bloqué le rebond. Donc, un sacré boulot de la part de Mitch qui a marqué le joueur le plus iconique du monde sur deux possessions pour remporter le match.

Phénoménal", a jugé l'entraîneur de NY face à la presse.

Pourtant diminué, après sa fracture du petit doigt, Mitchell Robinson a su se sublimer pour s'imposer comme le facteur X du Game 2.

Ce héros discret des Knicks salué par Karl-Anthony Towns