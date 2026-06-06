Après le Game 2, Karl-Anthony Towns a expliqué pourquoi Mitchell Robinson est l'un des joueurs les plus importants des Knicks.

Les New York Knicks mènent désormais 2-0 en Finales NBA après avoir remporté les deux premiers matches à San Antonio. Si Jalen Brunson et Karl-Anthony Towns attirent logiquement la lumière, un autre joueur a reçu des éloges appuyés après le Game 2 : Mitchell Robinson.

Le pivot de New York, pourtant diminué par une blessure à un doigt et récemment opéré, a joué un rôle important dans la victoire 105-104 des Knicks.

« Il n'y a qu'un Mitchell Robinson »

Après la rencontre, Karl-Anthony Towns n'a pas caché son admiration pour son coéquipier.

« Je pense que sur la dernière possession, c'était la meilleure défense qu'il ait jouée sur lui de tout le match, et il n'y avait pas de meilleur moment pour le faire », a déclaré Towns à propos de la séquence défensive de Robinson face à Victor Wembanyama.

Le pivot des Knicks a ensuite insisté sur l'importance de Robinson dans l'équilibre de l'équipe.

« Mitch est un sacré défenseur. On s'attend à ce qu'il fasse les efforts les plus importants défensivement. Cela montre aussi sa résilience. Jouer malgré sa blessure et réussir l'action la plus importante du match... Cela montre à quel point il est important pour notre équipe et l'impact qu'il a sur notre groupe. »

Puis Towns est allé encore plus loin.

« Il est unique. Je ne pense pas qu'il existe un autre Mitch Robinson dans cette ligue. Je pense qu'il n'y a qu'un seul Mitchell Robinson. Nous avons la chance de l'avoir avec nous. »

Une influence plus grande que les statistiques

En seulement 14 minutes, Robinson a compilé 7 points, 3 rebonds, 1 interception et 1 contre.

Des chiffres modestes, mais qui ne racontent pas toute son influence.

Sa défense sur Wembanyama dans les dernières secondes du match a notamment contribué à préserver l'avance des Knicks, qui ont ainsi réussi à repartir de San Antonio avec un avantage de 2-0 dans la série.

À deux victoires du premier titre de la franchise depuis plus de cinquante ans, New York peut compter sur ses stars. Mais Karl-Anthony Towns estime que Mitchell Robinson fait lui aussi partie des raisons majeures de cette incroyable campagne.

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