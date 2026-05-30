Mitchell Robinson présent dès le début des Finales NBA ?

Opéré du petit doigt de la main droite, l'intérieur des New York Knicks Mitchell Robinson compte disputer le début des Finales NBA.

Mitchell Robinson n'a pas l'intention de rater le début des Finales NBA. En attendant de connaître le futur adversaire des New York Knicks, l'intérieur s'est cassé le petit doigt de la main droite. Malgré une opération rapide, il y avait un vrai doute concernant sa capacité à être présent pour le Game 1, mercredi.

Sauf que de son côté, le joueur de 28 ans n'a pas l'intention de rater ce rendez-vous. Ainsi, d'après les informations du journaliste d'ESPN Shams Charania, le pivot new-yorkais va porter une attelle afin de tenir sa place dès le Game 1.

Il s'agit bien évidemment d'une bonne nouvelle pour les Knicks. Au sein de la rotation de Mike Brown, Robinson incarne un atout précieux en sortie de banc. Sur ces Playoffs 2026, il tourne à 5,3 points, 5,5 rebonds et 0,6 contre en 14,2 minutes de moyenne.

Même limité sur le plan offensif, notamment à cause de sa maladresse sur la ligne, il risque d'avoir un rôle de facteur X à jouer lors des Finales NBA. Son apport dans la lutte pour les rebonds reste indispensable.

Bien évidemment, il faudra tout de même surveiller si Mitchell Robinson est gêné par cette attelle.

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