Villanova, la fabrique à champions qui a nourri les Knicks

Dans la nuit de lundi à mardi, les Kicks se sont qualifiés pour les Finales NBA après s'être défaits des Cavs. Une série remportée sans contestation possible (4-0). La première apparition de la franchise à ce niveau-là depuis 1999 est une belle histoire. Mais une belle histoire en cache souvent une autre. Jalen Brunson, Josh […]

Dans la nuit de lundi à mardi, les Kicks se sont qualifiés pour les Finales NBA après s'être défaits des Cavs. Une série remportée sans contestation possible (4-0). La première apparition de la franchise à ce niveau-là depuis 1999 est une belle histoire. Mais une belle histoire en cache souvent une autre. Jalen Brunson, Josh Hart et Mikal Bridges ont tous les trois joué ensemble à l'université, celle de Villanova, et se retrouvent désormais chez les Knicks à quelques pas du Graal.

Peu encensés au début de leur carrière, tous draftés hors du top 5, ces trois-là ont pourtant laissé derrière eux une legacy à Villanova avec plusieurs titres NCAA. Aujourd'hui, après des années de progression dans le monde professionnel, les trois sont titulaires et portent New York sur leurs épaules pour tenter d'aller décrocher le troisième titre de l'histoire de la franchise.

Josh Hart

Josh Hart, de deux ans l'aîné de Jalen et Mikal, a été le premier à intégrer la NBA. Le joueur de 31 ans a porté les couleurs de Villanova de 2013 à 2017, lors d'une carrière universitaire où le meilleur joueur de l'année 2017 de la conférence Big East tournait à 13,2 points (51.1 % FG), 1.1 interception, 0.3 contre, 1.8 passe et 5.6 rebonds de moyenne. Champion NCAA 2016 avec les Wildcats, Josh a été drafté par les Lakers en 2017 en fin de premier tour à la 30ᵉ position. Il est ensuite arrivé en 2023 aux Knicks en provenance de Portland. Il réalise cette année une de ses meilleures saisons en pro avec 12 points, 1.1 interception, 3.4 passes et 7 rebonds en 30 minutes de jeu en moyenne.

Jalen Brunson

Jalen Brunson est arrivé deux ans plus tard à Villanova. Entre 2015 et 2018, il y a remporté deux titres NCAA en 2016 puis en 2018 pour sa dernière année. Pour son année junior, il est nommé vainqueur de multiples trophées nationaux de joueur de l'année, dont le prestigieux Naismith College Player of the Year. Malgré les récompenses individuelles glanées, il n'est drafté en 2018 qu'au 2ᵉ tour à la 33ᵉ position. Désormais à New York depuis 2022, le joueur de 29 ans a définitivement trouvé sa place. Il a terminé cette saison à 26 points, 6.8 passes et 3.3 rebonds de moyenne en étant le leader de cette équipe. Élu MVP des finales de conférence Est, Jalen Brunson a toutes les cartes en main pour briller.

Mikal Bridges

Arrivé la même année que Jalen chez les Wildcats, Mikal Bridges dominait sur l'aspect défensif en universitaire. L'ailier a remporté les deux titres NCAA de 2016 et 2018 avant de se faire drafter à la 10ᵉ position de la draft 2018. Après un passage chez les Nets, il arrive en 2024 chez les Knicks avec toutes ses qualités athlétiques. À 29 ans, Mikal sort d'une saison solide avec 14.4 points inscrits, 1.3 interception, 0.9 contre, 3.7 passes et 3.8 rebonds de moyenne. Bien installé dans la franchise new-yorkaise, et bien entouré par ses anciens coéquipiers de Villanova, il va tenter d'aller décrocher la première bague de sa carrière en NBA.

VILLANOVA CONNECTION FOR THE HUGE KNICKS LEAD 🔥 pic.twitter.com/FIwWbYbpsm — ESPN (@espn) May 1, 2026

Reformer ce trio au niveau NBA, c'est un rêve devenu réalité pour Josh Hart : "On sait que les chances de se retrouver tous dans la même équipe sont minces, voire nulles. C’est quelque chose dont on parle, dont on rêve, mais on sait que c’est pratiquement impossible. Que ça se soit concrétisé, c’est génial."

Si plusieurs duos l'ont déjà fait, Josh, Mikal et Jalen peuvent devenir le premier trio de l'histoire à remporter un titre NCAA puis NBA.

Le premier match des finales se jouera le 4 juin prochain à 2H30.