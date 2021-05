Montrezl Harrell plus très loin de craquer sur Frank Vogel

Montrezl Harrell ne voulait plus jouer pour les Los Angeles Clippers et il leur a fait l’affront de rejoindre leurs glorieux voisins et rivaux, les Los Angeles Lakers. Une fuite chez les champions en titre qui ressemble fortement à un mauvais choix de carrière pour l’intérieur jusqu’à présent. En effet, son rôle au sein de la sa nouvelle équipe est particulièrement limité. Il ne joue quasiment pas en playoffs.

Pas même après la blessure d’Anthony Davis hier soir. Frank Vogel, le coach, l’a laissé 5 minutes sur le parquet lors de ce Game 4 décisif. Pour seulement 2 rebonds et pas le moindre panier. Une situation délicate qui commence à gonfler l’ancien meilleur sixième homme de la saison. C’est assez logique qu’il soit frustré par son temps de jeu. Mais avec Harrell, la colère reste rarement dans le vestiaire. Il l’emporte avec lui sur Twitter.

Worst fucking feeling is wasted time! — Montrezl Harrell (@MONSTATREZZ) May 31, 2021

Il y a quelques jours, Montrezl Harrell validait d’autres posts qui remettaient en question les choix de son entraîneur. Là, il n’hésite plus à manifester lui-même son énervement. On verra bien si Vogel finit par lui laisser sa chance. Sur un match ou deux, il peut apporter avec son scoring et son énergie. Mais sur toute la durée d’une campagne, il reste un joueur unidimensionnel dont les lacunes défensives sont constamment exploitées par l’adversaire.

Montrezl Harrell va-t-il aussi mettre la pagaille aux Lakers ?