Monty Williams viré, les Pistons vont déjà changer de coach !

C'est fini entre Monty Williams et les Detroit Pistons après une année très décevante et un paquet d'argent investi.

L'expérience Monty Williams à Detroit aura été un échec total. Un an après avoir signé pour 6 ans et un montant vertigineux (78.5 millions de dollars), Williams est remercié par les Pistons, annonce Adrian Wojnarowski d'ESPN. La franchise du Michigan lui doit encore 5 ans et 65 millions, après ce passage qui aura surtout été marquée par la plus longue série de défaites de l'histoire de la NBA et 14 victoires seulement sur l'ensemble de la saison.

Le choix a été fait par le propriétaire Tom Gores, en accord avec le nouveau patron du secteur sportif, Trajan Langdon, qui sera chargé de trouver un successeur à Monty Williams. On attend maintenant de voir quel profil de coach sera choisi par Langdon, le profil du coach sortant ayant déjà étonné pour une équipe avec des objectifs de développement et de progression pour les jeunes éléments.

Désormais libre, Monty Williams va-t-il intéresser des franchises toujours en quête d'un head coach ? On sait que son nom avait été évoqué pour succéder à Darvin Ham chez les Los Angeles Lakers. Et comme les Lakers n'ont toujours pas officiellement arrêté leur choix...