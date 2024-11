Moussa Diabaté brille encore : 1er double-double en carrière !

Moussa Diabaté a signé son match référence en NBA, mardi contre Orlando, en compilant le premier double-double de sa jeune carrière (12 pts et 15 rbds).

On attendait Tidjane Salaün, c'est finalement Moussa Diabaté qui brille en ce début de saison du côté de Charlotte. L'autre Frenchy de la franchise de Caroline du Nord, particulièrement productif ces derniers temps, a remis le couvert mardi sur le parquet du Magic, livrant rien de moins que son meilleur match en NBA.

S'il n'a pu empêcher une nouvelle débâcle de son équipe face à Franz Wagner & Co (89-114), l'ancien Clipper, crédité par son entraîneur Charles Lee du plus gros temps de jeu de sa carrière (29'57''), n'a pas chômé. Avec 12 points à 5/6 au shoot, 15 rebonds, 2 passes décisives, 3 contres et 1 interception, Moussa Diabaté a été l'une des rares satisfactions côté Hornets en Floride.

Auteur de 3,5 pts et 7,0 rbds en 15,3 minutes cette saison, l'ex-Wolverine de Michigan, au sortir de son tout premier double-double en NBA, tourne même à 13,7 rbds et 2,0 blk de moyenne sur les 3 derniers matchs. Des chiffres et un temps de jeu en augmentation que le Français de 22 ans savourait après la rencontre.

"C'est une bénédiction d'avoir l'opportunité de jouer et de montrer ce que je peux faire. Je suis très heureux que le coach me fasse confiance. je dois continuer sur ma lancée." Avant d'ajouter, lucide sur son apport à cette jeune équipe de Charlotte. "J'apporte de l'énergie. C'est la seule façon pour moi de jouer. Amener de l'énergie et être cette batterie qui peut aider l'équipe."

Loué par son coach, productif lorsqu'il est responsabilisé, il ne serait pas surprenant de voir Moussa Diabaté transformer son 2-way contract en contrat ferme dans les prochaines semaines s'il continue sur cette voie.