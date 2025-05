Nikola Jokic, Jamal Murray et les Denver Nuggets, grands spécialistes des Games 7

Mais où est-ce que les Denver Nuggets vont trouver toutes ces ressources ? Fatigués par une série éprouvante avec une rotation réduire, sans doute bouleversés mais aussi relancés par le renvoi de Michael Malone trois jours avant le début des playoffs, les champions 2023 vont à nouveau disputer un Game 7. Comme lors du tour précédent contre les Los Angeles Clippers. Ce sera donc leur septième match « win or go home » depuis 2019. Nikola Jokic et ses partenaires sont devenus des experts en la matière.

Denver-OKC, on aura droit à un game 7 !

Premier tour de playoffs 2019, contre San Antonio :

Victoire 90-86. Avec déjà les ingrédients qui ont si souvent marché par la suite : un triple-double de Nikola Jokic (21 points, 15 rebonds, 10 passes) et un panier clutch de Jamal Murray à 36 secondes du buzzer. Le jeune duo dispute alors ses premiers playoffs. Les Nuggets ont éliminé les Spurs de LaMarcus Aldridge, DeMar DeRozan, coachés par Gregg Popovich.

Deuxième tour des playoffs 2019, contre Portland :

Défaite 100-96. La même campagne de playoffs, un autre Game 7. Mais avec une issue différente. Exténués par la série précédente, éreintés par un match en quadruple prolongation contre Portland au Game 3, les Nuggets finissent par craquer. Ils ont gaspillé une avance de 17 pour s’incliner de peu malgré la maladresse de Damian Lillard (3 sur 17, 37 points pour CJ McCollum). Jokic et Murray ont compilé un vilain 15 sur 44 (4 sur 18 pour le Canadien) aux tirs. En patron, le Serbe se nommera responsable de cette défaite.

Premier tour des playoffs 2020, contre Utah :

Victoire, 80-78. Menés 1-3, les Nuggets ont réussi l’exploit de gagner trois matches de suite contre le Jazz. Avec un panier assassin de Nikola Jokic dans les dernières secondes sur ce Game 7. Après avoir laissé le scoring à Jamal Murray pendant une partie de la série, le pivot a claqué 30 points et 14 rebonds face à Rudy Gobert (19 pts, 18 rbds). A noter que la franchise du Colorado a gagné essentiellement des matches défensifs jusque-là. Preuve qu’elle sait défendre quand la situation l’exige.

Deuxième tour des playoffs 2020, contre les Clippers :

Again. Encore une fois dos au mur et menés 1-3, les joueurs de Michael Malone ont réitéré l’exploit dans la bulle. Avec cette fois une victoire 104 à 89. Kawhi Leonard et Paul George sont à terre. Du côté de Denver, toujours le même duo gagnant : 40 points pour Murray et triple-double à plus de 20 rebonds pour Jokic. Les Nuggets sortiront en finales de Conférence contre les Lakers, futurs champions, cette année-là mais ce qui est certain c’et qu’ils ont énormément appris en jouant ces quatre Games 7 en l’espace de deux ans à un moment où leurs stars étaient encore jeunes.

Deuxième tour des playoffs 2024, contre Minnesota :

Défaite 98-90 malgré 69 points cumulés par Nikola Jokic (34) et Jamal Murray (35). Les autres n’ont pas su suivre autour. Le pire c’est que Denver, alors champion en titre, menait de 20 points. Rageant.

Premier tour des playoffs 2025, contre les Clippers :

La bête noire de Los Angeles. Encore une victoire nette sur les Clippers, 120 à 101. Avec même jusqu’à 35 points d’avance et un duo Jokic – Murray qui n’a pas eu besoin de se surpasser (16 points chacun). Parce qu’autour, Aaron Gordon et Christian Braun en mettent 22 et 21. Deux joueurs qui seront essentiels lors du Game 7 à venir contre le Thunder.