Denver-OKC, on aura droit à un game 7 !

Et encore un game 7 pour Denver ! Après avoir bataillé avec les Clippers jusqu'au bout du bout, les Denver Nuggets se sont donnés le droit de remettre le couvert en décrochant un match d'appui qui s'annonce bouillant face à Oklahoma City. Malgré la fatigue, les champions 2023 ont été plus frais et tranchants en deuxième mi-temps, où ils ont petit à petit renversé et dominé (119-107) le Thunder.

David Adelman a fait des choix forts, comme celui de faire confiance à Julian Strawther. Coincé sur le banc avec Michael Malone et peu en vue depuis le début des playoffs, l'ancien joueur de Gonzaga a saisi l'opportunité cette nuit, avec 15 points (tous après le repos) à 3/4 à 3 points en 20 minutes. Si Strawther a été le facteur X, Denver a quand même dû s'en remettre à une recette qui a fonctionné, autour du tandem Nikola Jokic - Jamal Murray.

THE JULIAN STRAWTHER GAME 😤 🔥 15 PTS

🔥 3-4 3-PT FG

🔥 Helps force Game 7 pic.twitter.com/CKT8ye21cH — NBA on ESPN (@ESPNNBA) May 16, 2025

CQFR : Boston refuse de mourir, les Warriors à la porte

Jokic-Murray-Braun-Strawther, le carré magique

Le Canadien, malade, a réussi à marquer 25 points, avec quelques paniers psychologiquement importants, comme ce step back à 3 points au début du 4e quart-temps qui a donné plus de 10 points d'avance aux Nuggets. Jokic, de son côté, a rendu une copie bien gourmande avec 29 points, 14 rebonds et 8 passes, avec une belle efficacité. Christian Braun a lui aussi fait un match remarquable et a même signé son record en playoffs (23 pts, 12 rbds) pour signer un double-double. Petit bémol de la soirée pour Denver : Aaron Gordon a fini le match en boîtant, touché aux ischios.

Le Thunder semblait en mesure de repartir avec la victoire et une qualification pour la finale de Conférence. La première mi-temps d'OKC était de très bonne facture, Lu Dort donnant un petit point d'avance aux siens à 3 points au buzzer, juste avant la pause. Malheureusement pour les hommes de Mark Daigneault, ils sont retrouvés démunis au-delà des performances de leur star, Shai Gilgeous-Alexander (32 pts, 6 asts à 11/16). "SGA" a dû gérer un problème de fautes (4 dès le 2e QT), mais a été irréprochable. Ses camarades, en revanche, ont un peu disparu au mauvais moment.

Depuis le 29 avril, les Nuggets n'ont qu'un seul jour de repos entre chaque match. Ils vont enfin pouvoir goûter à un mini-break, avec deux jours pour souffler avant le fatidique game 7 à Oklahoma City.

LE BOXSCORE