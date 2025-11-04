Myles Turner hué par les fans des Pacers et très affecté

Myles Turner n'a pas vécu une soirée facile pour son retour dans l'Indiana avec le maillot des Bucks. Le public a été sans pitié.

Myles Turner a vécu un moment difficile à Indianapolis cette nuit. Pour la première fois de sa carrière, il a foulé le parquet de la Gainbridge Fieldhouse avec un autre maillot que celui des Pacers, celui des Milwaukee Bucks, son équipe depuis l’intersaison. L’accueil du public n’a pas été à la hauteur de ses souvenirs : l’intérieur a été hué dès son introduction, lors de la vidéo hommage que lui avait préparé la franchise, puis à chaque prise de balle ou presque. Un traitement qui l’a visiblement bouleversé. « C’était décourageant, frustrant, a-t-il reconnu. Tu donnes dix ans de ta vie, ton sang, ta sueur, tes larmes. Tu acceptes des sacrifices, tu survis à des rumeurs de transfert… »

Turner, longtemps visage de la franchise et pilier du vestiaire, semblait sincèrement peiné par l’attitude d’une partie du public. Peut-être n’a-t-il pas réalisé combien la rivalité entre Indiana et Milwaukee s’est envenimée ces dernières années, alimentée par des duels tendus en saison régulière et en playoffs, ainsi que par les confrontations entre Giannis Antetokounmpo et Tyrese Haliburton...

Giannis, justement, a tenu à soutenir son coéquipier après avoir inscrit le panier de la victoire au buzzer (112-110). « C’est plus grand que le sport, a-t-il rappelé. Il va rentrer chez lui et se dire : “Dix ans viennent de s’envoler.” Ce n’est pas juste pour quelqu’un qui a tant donné aux Pacers. »

Un message fort, rappelant que les transferts et les rivalités peuvent parfois effacer en un soir des années de fidélité et d’attachement sincère.