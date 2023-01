Constamment cité dans les rumeurs de transfert, Myles Turner semble finalement parti pour rester aux Indiana Pacers. Le pivot a en effet renégocié son contrat à près d’une semaine de la trade deadline, qui devait pourtant sonner le glas de son aventure à Indianapolis. La piste d’un transfert n’est toutefois pas définitivement écartée.

Turner, qui aurait dû devenir agent libre cet été, restera ainsi sous contrat jusqu’en 2024-2025 d'après Adrian Wojnarowski d'ESPN. La structure financière du deal est un peu particulière, puisque le pivot a négocié une hausse de salaire de 17 millions de dollars pour cette saison. Il atteindra donc 35 millions au total sur l’exercice 2022-2023. Il touchera ensuite un salaire d’une vingtaine de millions de dollars sur les deux années suivantes.

Myles Turner and Pacers reach agreement to keep Turner under contract through 2024-25 season, salaries as followed, per sources:

- $35 million this season ($18M salary plus $17M of Pacers’ salary space)

- $20.9M in 2023-24

- $19.9M in 2024-25

Total: 2 additional years, $58M.

— Shams Charania (@ShamsCharania) January 28, 2023