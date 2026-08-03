Naji Marshall a signé une extension de contrat de trois ans avec les Dallas Mavericks, pour s'installer aux côtés de Cooper Flagg.

Naji Marshall n'ira nulle part. Dallas, qui a résisté aux sollicitations reçues pour son ailier, a officialisé ce dimanche l'extension de contrat du joueur, afin de l'installer durablement aux côtés de Cooper Flagg. Un pari sur la continuité, après les deux saisons les plus abouties de sa carrière.

Selon Marc Stein, il s'agit d'un contrat de trois ans pour 52 millions de dollars, au salaire dégressif sur les deux dernières années. Après une dernière saison à 9,4 millions en 2026-27, l'ailier verra son salaire quasiment doubler : l'extension démarrera à 18,2 millions en 2027-28, avant de décroître à 17,3 puis 16,7 millions.

Marshall revient de loin. Non drafté en 2020, il avait entamé sa carrière NBA par quatre saisons discrètes à New-Orleans, avant d'exploser dans le Texas. Il est passé de 7,1 points chez les Pelicans en 2023-24 à 13,2 aux Mavericks en 2024-25, dans un rôle bien plus important. La saison dernière, il a franchi un cap supplémentaire : 15,2 points, 4,7 rebonds et 3,3 passes de moyenne sur 74 matches, dont 47 en tant que titulaire. Il a également signé six sorties à 30 points ou plus, lui qui n'avait jamais atteint cette barre avant de débarquer à Dallas.

« Naji a mérité cette opportunité par la manière dont il aborde le jeu chaque jour », a salué le président de la franchise, Masai Ujiri, dans un communiqué. « C'est un compétiteur qui influe sur la victoire de mille façons. Sa polyvalence et sa volonté de relever chaque défi en font une pièce importante de ce que nous construisons. »

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