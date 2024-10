Comme chaque année, la NBA a soumis un sondage aux 30 General Managers des franchises de la ligue, recueillant leurs opinions sur 50 questions variées. Meilleures équipes, meilleurs joueurs, meilleures transactions… le sondage couvre un large éventail de sujets, au point qu’il peut être difficile de s’y retrouver. Voici donc trois points qui ont particulièrement attiré notre attention, pour y voir plus clair.

Victor Wembanyama fait sensation chez les GMs de la NBA

À seulement 20 ans, Victor Wembanyama a déjà conquis les dirigeants de la ligue. Si les GMs devaient choisir un joueur pour bâtir une franchise à partir de zéro, 77 % opteraient pour le Français. L’année dernière, il était déjà dans la discussion avec 23 % des votes, mais restait loin derrière Nikola Jokic (33 %). Aujourd’hui, il domine ce classement, laissant Shai Gilgeous-Alexander et Jokic loin derrière (10 % chacun).

Dans l’immédiat, l’intérieur des Spurs est déjà perçu comme l’un des meilleurs joueurs de la ligue. 40 % des GMs le considèrent comme le meilleur défenseur de la NBA, surpassant largement des joueurs établis tels que Rudy Gobert, Bam Adebayo et Jrue Holiday (10 % chacun). De plus, 10 % estiment que Wembanyama est le joueur le plus polyvalent du Championnat, tandis que 13 % pensent que les Spurs seront l’équipe qui progressera le plus cette saison.

Jusqu’où peuvent aller Victor Wembanyama et les Spurs cette saison ?

Les rookies français ne leur inspirent pas confiance

Malgré leur sélection en première et deuxième position à la draft NBA, Zaccharie Risacher et Alexandre Sarr n’inspirent pas grande confiance aux GMs. Tidjane Salaün, sixième choix, ainsi que les autres rookies français n’ont quant à eux pas été mentionnés dans le sondage.

Risacher, le premier choix, n’a reçu aucun vote pour les prédictions du rookie de l’année. Alexandre Sarr a bien reçu au moins une voix, mais il reste loin derrière Reed Sheppard (Rockets) et Zach Edey (Grizzlies) qui ont obtenu respectivement 50 % et 30 % des votes.

Les GMs semblent néanmoins davantage convaincus par leur potentiel à long terme. 13 % d’entre eux estiment que Zaccharie Risacher sera le meilleur joueur de cette classe de draft dans cinq ans, contre 7 % pour Alexandre Sarr. Ici encore, les deux Français sont loin derrière Sheppard (43 %), ainsi que Stephon Castle (Spurs) et ses 17 %.

CQFR : Risacher débute très bien, Salaün confirme

Les Knicks, les Sixers et le Thunder ont brillé cet été

Sans surprise, trois équipes se sont démarquées aux yeux des GMs pendant l’intersaison : les Knicks, les Sixers et le Thunder. Parmi les trois, c’est Oklahoma City qui a apparemment réalisé l’été le plus réussi, avec 37 % des voix pour la meilleure intersaison. Alex Caruso et Isaiah Hartenstein émergent comme deux des « ajouts les plus sous-cotés », récoltant respectivement 23 % et 13 % des votes dans cette catégorie.

Malgré cela, 60 % des GMs de la NBA estiment que Paul George sera le joueur qui aura le plus d’impact parmi les nouvelles recrues cette saison. Son contrat de quatre ans pour 211 millions de dollars était l’une des transactions les plus marquantes de l’été et représente un pari audacieux de la part de Philadelphie. C’est pourquoi 33 % des dirigeants considèrent que les Sixers ont réalisé la meilleure intersaison.

Les Knicks, en troisième position avec 20 % des votes, ont également fait bonne impression. Les arrivées de Karl-Anthony Towns et de Mikal Bridges sont considérées, à égalité avec 13 % des suffrages, comme la deuxième transaction la plus impactante de l’intersaison. Malgré cela, les Knicks n’ont reçu aucune mention dans la catégorie des équipes qui vont le plus s’améliorer, dominée par les Grizzlies avec 67 %.