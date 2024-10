Les résultats de la nuit en NBA

Heat @ Hornets : 108-111

Bulls @ Cavs : 116-112

Suns @ Pistons : 105-97

Pacers @ Hawks : 130-131

Nets @ Clippers : 106-115

Napheesa Collier et Minnesota effacent le Sun et rejoignent New York en Finales

- Tidjane Salaün a encore été très bon avec les Hornets cette nuit. Contre Miami, le rookie français a montré que sa première apparition en pré-saison NBA n'était pas un heureux hasard. 15 points, 8 rebonds, 3 passes en 24 minutes, à 4/7 à 3 points. Le frère de Janelle est en confiance derrière l'arc de cercle (7/12 sur les deux premiers matches cumulés) et l'impression visuelle est très bonne. Pourvu que ça dure !

L'autre Français de Charlotte, Moussa Diabaté, a apporté 4 points, 10 rebonds et 2 passes en 24 minutes, avec le dernier point du match inscrit sur un lancer franc. LaMelo Ball (24 pts, 6 rbds, 4 asts) poursuit lui son intéressant retour en forme.

- Zaccharie Risacher a fait forte impression en sortie de banc pour les Hawks, lors de leur succès contre Indiana (131-130). Si c'est Jalen Johnson (19 pts, 10 rbds) qui a été le joueur le plus productif pour Atlanta, le n°1 de Draft français s'est régalé pour ses débuts : 18 points à 7/9 (dont 3/4 à 3 points), 3 rebonds, 2 passes et le meilleur +/- du match avec +15.

Zaccharie Risacher in his preseason debut vs Indiana:

- 18 PTS (7-9 FG, 3-4 3P)

- 3 REB

- 2 AST

+15 (team-high)

Risacher shined today on the court in his preseason debut, showcasing the high-level shotmaking & efficient 3PT shooting. The future is bright in ATL!#TrueToAtlanta pic.twitter.com/0VcAt97kGZ

— mohamed (@mcfxz) October 9, 2024