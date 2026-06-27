Les accros au basket NBA vont pouvoir grignoter devant la Summer League en attendant la reprise de la saison prévue dans de longs mois. Et pour les faire patienter, la liue leur offre traditionnellement une ou deux affiches phares pendant l'été. Comme d'habitude, les principaux talents draftés il y a quelques jours vont pouvoir s'affronter à Las Vegas. Avec cette fois-ci une saveur particulière puisque cette cuvée est présentée comme riche en prospects au fort potentiel. AJ Dybansta et Darryn Peterson vont donc se défier une première fois dès la Summer League organisée dans le Nevada puisque l'un des chocs de l'événement est un duel entre les Washington Wizards et le Utah Jazz.

Il y aura aussi un match entre les Memphis Grizzlies de Cam Boozer et les Chicago Bulls de Caleb Wilson. Deux joueurs draftés en 3eme et 4eme position et qui évolue au même poste (mais avec des profils totalement opposés) après avoir évolué pour des facs rivales. De quoi nous offrir un spectacle alléchant.

Le discours vraiment osé de Caleb Wilson