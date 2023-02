Le match le plus important de la saison se déroule en réalité dans les coulisses. La NBA et le syndicat des joueurs y négocient le prochain accord collectif (CBA), qui pourrait transformer la ligue. Parmi les changements les plus importants, les deux instances envisageraient d’abaisser l’âge d’éligibilité à la draft à 18 ans, d’après Shams Charania de The Athletic.

Les discussions sont en bonne voie et les deux parties espèrent trouver un accord au mois de mars, avant la deadline du 31. Des progrès significatifs auraient été réalisés sur les principaux enjeux lors des dernières semaines. Au cœur du débat — au-delà de l’aspect financier qui s’annonce comme la première préoccupation —, on retrouve notamment la question de l’âge minimum des athlètes qui intègrent la ligue.

La tendance actuelle va apparemment vers un abaissement de l’âge d’éligibilité à 18 ans. Cette modification du CBA aurait des conséquences majeures sur la NBA, ainsi que tout le monde du basket.

Si la mesure est bien actée, les lycéens pourraient en effet se présenter à la draft à nouveau. Ils n’auraient donc plus besoin de passer par la NCAA ou un programme alternatif pour rejoindre la grande ligue. Victor Wembanyama, par exemple, aurait pu quitter le Championnat de France avant cette saison. De même pour Scoot Henderson en G League et pour tous les joueurs du circuit universitaire.

Ce changement serait, d’une certaine manière, un retour en arrière. Après tout, c’est dans un contexte similaire que Kobe Bryant, Kevin Garnett et LeBron James ont intégré la NBA avec un an d’avance. Ce mode de fonctionnement avait cependant montré ses limites à de nombreuses reprises. Des joueurs comme Kwame Brown ou Sebastian Telfair, qui n’étaient pas prêts pour le grand saut, ont complètement décrédibilisé le système.

Bien des années plus tard, le monde a changé et celui du sport en particulier. Peut-être que les choses se passeront mieux cette fois-ci. Les athlètes semblent de plus en plus matures à leur arrivée dans la ligue. De plus, le syndicat des joueurs entend imposer des conditions pour faciliter l’intégration des lycéens après la draft. L’encadrement et l’accompagnement appropriés devraient permettre de limiter les erreurs du précédent régime.

