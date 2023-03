Les 5 maillots de G League les plus improbables (et les plus moches) de l’Histoire

Voici cinq maillots de G League complètement improbables, qui nous ont bien fait rire tout en servant une noble cause.

Ce mardi, dans notre Late Session sur Twitch, nous étions initialement partis pour parler basket. Mais les discussions autour du MVP et des Wolves de Rudy Gobert ont fini par laisser la place à un sujet autrement plus intéressant : celui des maillots de G League. Émerveillés par nos découvertes dans un ancien article de HoopsHype, nous avions envie de partager les plus belles pépites de l’antichambre de la NBA avec vous.

5. Le Power Ranger rose des Delaware 87ers

S’il n’est que cinquième sur la liste, on vous laisse imaginer à quoi ressemblent les quatre qui suivent. Les Delaware 87ers, équipe affiliée aux Sixers et devenue les Blue Coats depuis, ont tout de même fait très fort sur ce coup-là.

En 2017, pour la « Nickelodeon Night », face aux Salt Lake City Stars, les joueurs de l’équipe ont dû endosser cette chasuble au design douteux. Un mois avant la sortie du film Power Rangers au cinéma, l’opération était plutôt bonne pour la chaîne de télévision. Un peu moins pour les athlètes professionnels qui y ont participé. Bonus : le Ranger rose a même fait une apparence au match — oui, on a tous manqué un moment d’histoire.

Notons tout de même que les bénéfices de cette soirée sont allés directement à March of Dimes, une association caritative pour la santé des enfants. Un beau geste, à défaut d’avoir un beau maillot.