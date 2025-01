Après la nuit à 13 matches et le deuxième des NBA Paris Games 2025, la ligue faisait relâche la nuit dernière. Toute la ligue ? Non. Un village d'irréductibles Gaulois... Une rencontre un peu random a quand même eu lieu entre les Portland Trail Blazers et l'Oklahoma City Thunder. Après sa défaite un peu inattendue contre Dallas, le leader de la Conférence Ouest s'est repris en allant s'imposer en Oregon (118-108).

OKC n'a pas vraiment tremblé et a maîtrisé son sujet, même s'il faut reconnaître aux Blazers d'avoir rendu la fin de match intéressante en revenant à 5 points dans le 4e quart-temps, notamment grâce à Deni Avdija (28 pts, 8 rbds, 8 asts) et Toumani Camara (24 pts), deux joueurs que l'on imagine bien dans un effectif plus ambitieux que celui dans lequel ils évoluent actuellement. Shai Gilgeous-Alexander, qui sortait lui aussi d'un match décevant face aux Mavs, a remis les pendules à l'heure avec ses 35 points à 12/25, pendant que Jalen Williams (24 pts) et Isaiah Hartenstein (14 pts, 12 rbds, 6 asts), de retour dans le line-up, étaient là en soutien.

Un Français a participé à la rencontre : Ousmane Dieng. Dieng a joué 11 minutes pour 5 points (à 2/2), 1 rebond et 1 passe. Son compatriote Rayan Rupert n'est pas sorti du banc pour les Blazers.

OKC conserve la première place au général avec le meilleur bilan de toute la NBA : 37 victoires pour 8 défaites.