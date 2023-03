Les Pelicans à l’épreuve des absences de Zion Williamson et Brandon Ingram

La période où les New Orleans Pelicans émergeaient comme les outsiders de la saison semble déjà très loin. 10e de l’Ouest avec un bilan de 32-34, l’équipe souffre trop physiquement pour prétendre à un quelconque statut. Zion Williamson (29) et Brandon Ingram (31) cumulent un total de 60 matches. Un chiffre inquiétant, qui risque de stagner jusqu’à la fin de l’exercice.

La santé demeure le talon d’Achille du premier choix de la draft 2019. Touché aux ischiojambiers, Williamson n’est apparu que dans un match en 2023, au début du mois de janvier. Et s’il n'était initialement question que de quelques semaines d'absence, on commence à connaître la chanson. Depuis deux mois, son retour est constamment repoussé.

L’ailier fort semble aujourd’hui bloqué à l’infirmerie. La franchise de Louisiane a annoncé qu’il serait réévalué dans deux semaines. Cela signifie qu’il manquera au moins sept des 16 rencontres restantes. La probabilité de le revoir avant la fin de l’exercice s’amenuise progressivement.

Avec 26 points, 7 rebonds et 4,6 passes décisives par match, à 60,8 % au tir, Zion Williamson avait pourtant commencé la saison de la meilleure des manières. Il avait d’ailleurs gagné sa place en tant que titulaire au All-Star Game avant sa blessure. Les choses seraient sans doute bien différentes pour toute l’équipe s’il avait pu éviter ce nouveau pépin physique.

Actuellement, les Pelicans sont loin d'avoir assuré leur place en en playoffs, ou même en play-in. Leur victoire contre les Mavericks, ce mercredi, est un pas dans ce sens, mais elle vient aussi avec son lot de mauvaises nouvelles. Comme si l’absence d’une star ne suffisait pas, les hommes de Willie Green ont également perdu Brandon Ingram, touché à la cheville.

Il ne s’agit apparemment que d’une entorse, une blessure superficielle. Mais pour ce joueur, qui a manqué la majeure partie de l’exercice, on ne peut pas prendre ces choses à la légère. D’autant plus que ses 22,9 points, 5 rebonds et 4,8 passes, à 47 % au tir et 39,3 % à trois points, semblent irremplaçables. Déjà privée de son meilleur atout, New Orleans pourrait perdre son lieutenant dans la dernière ligne droite.

Il reste encore un peu d’espoir, mais les Pelicans devront sortir le grand jeu pour décrocher leur ticket pour les playoffs. Cela serait sans doute plus aisé avec Zion Williamson et Brandon Ingram, mais il ne faudra pas trop compter là-dessus.

