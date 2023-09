New York et Marine Johannès vont défier le Sun en demi-finale

Le New York Liberty est sans surprise venu à bout des Washington Mystics au 1er tour des playoffs WNBA. La franchise de Big Apple a disposé de la bande à Elena Delle Donne lors du game 2 cette semaine, non sans souffrir, puisque les filles de Sandy Brondello ont eu besoin d'une prolongation pour l'emporter (90-85). Marine Johannès n'a joué que 4 minutes dans cette rencontre et semble condamnée à jouer les utilités dans cette campagne de playoffs, au sein de l'énorme armada new yorkaise.

Ce sont Breanna Stewart (27 pts), Jonquel Jones (19 pts, 14 rbds) et Betnijah Laney (19 pts) qui ont porté le Liberty jusque dans le dernier carré. New York y retrouvera le Connecticut Sun, qui s'est sorti du péril d'un game 3 en terrain hostile, chez les Minnesota Lynx.

Le Sun de la phénoménale Alyssa Thomas, qui rêve d'un premier titre de MVP décerné dans quelques jours, n'a pas tergiversé (90-75) et a imposé sa domination grâce à Thomas (28 pts, 12 asts, 6 rbds) et DeWanna Bonner (25 pts, 10 rbds, 6 asts), qui se sont récemment fiancées pour l'anecdote. Malgré les 31 points de l'ancienne joueuse du BLMA Napheesa Collier, les Lynx quittent les playoffs après avoir livré une belle bataille et créé la surprise en prenant le game 2 à l'extérieur.

L'autre demi-finale de ces playoffs WNBA mettra aux prises les Las Vegas Aces, championnes en titre et grandes favorites à leur propre succession, et les Dallas Wings, qui ont remporté leur série face au Atlanta Dream d'Iliana Rupert, qui a joué 14 minutes dans le game 2 après être restée clouée sur le banc lors du premier match.