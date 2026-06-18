Les Knicks ne pourront pas garder certains joueurs clés

La quête du doublé commence maintenant pour les New York Knicks. La franchise de Manhattan a décroché un très beau titre mais il lui sera difficile de se renforcer la saison prochaine. En effet, sa marge sous le Cap est particulièrement réduite et James Dolan, son propriétaire, a déjà fait savoir que son équipe « n’ira pas au-delà du deuxième apron. » Au-delà des taxes spectaculaires pour les franchises au-dessus du seuil, ces dernières se retrouvent aussi limitées sur plusieurs aspects concernant les trades. On peut donc comprendre que Dolan préfère éviter cette situation.

Et ça va avoir des conséquences sur la Free Agency. En effet, la majorité des joueurs de banc des Knicks sont free agents. Dont certains ont eu un rôle crucial pendant cette campagne de playoffs, comme Mitchell Robinson ou Landry Shamet. José Alavarado peut aussi renoncer à sa dernière année de contrat à 4,5 millions et se retrouver sur le marché. Si c’était le cas, le club aurait environ 17 millions de dollars de disponible sous le deuxième apron… et seulement 9 joueurs sous contrat.

Rien que Robinson touchait plus de 12 millions à lui tout seul cette saison. Il peut prétendre à un salaire autour des 15 millions. Ça ne laisserait que très peu de place pour les autres. Son cas est sans doute celui qui déterminera l’avenir des autres Knicks. Les dirigeants vont probablement essayer de le convaincre d’accepter une petite ristourne. New York peut aussi le laisser filer pour prendre un autre pivot moins cher mais son style de jeu est tellement unique qu’il ne sera pas facile de lui trouver un remplaçant.