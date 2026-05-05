New York lamine les Sixers, Jalen Brunson est en jambes

Au Madison Square Garden, les Knicks ont envoyé un énorme message d’entrée en explosant Philadelphie 137-98 dans le Game 1. Les joueurs de Nick Nurse ont semblé manquer de jus, 48 heures après leur exploit à Boston.

Les spectateurs ont assisté à une démonstration collective, mais aussi au show Jalen Brunson : 35 points à 12/18 au tir, dont 27 dès la première mi-temps, pour mettre les Sixers sous l’eau avant même la pause. New York menait déjà 74-51 à la mi-temps et n’a jamais relâché.

Autour de lui, les lieutenants ont parfaitement suivi. OG Anunoby a été chirurgical avec 18 points à 7/8, Mikal Bridges a ajouté 17 points à 7/10 et 5 passes, pendant que Karl-Anthony Towns apportait lui aussi 17 points. Josh Hart, fidèle à lui-même, a noirci la feuille et donné le ton dans l’activité. Résultat : les Knicks ont shooté à 63% au global et 51% à 3-points, des chiffres presque impossibles à encaisser en playoffs.

En face, Philadelphie n’a jamais trouvé de rythme. Joel Embiid a été limité à 14 points à 3/11, loin de son impact habituel, tandis que Tyrese Maxey a été étouffé avec seulement 13 points et 4 ballons perdus. Paul George a tenté de tenir un peu la baraque, mais sans jamais pouvoir enrayer la vague new-yorkaise.

Le quatrième quart-temps a rapidement tourné à la gestion pour les Knicks, avec les titulaires au repos et le Garden en fête. Ce Game 1 ne plie pas la série, mais il pose un constat : New York est arrivé prêt, tranchant et sûr de sa force.