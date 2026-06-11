New York réalise le plus grand comeback de l’histoire des Finales NBA

Personne n'avait jamais réussi une telle remontée en Finales NBA. Les Knicks viennent pourtant de réécrire l'histoire.

New York réalise le plus grand comeback de l’histoire des Finales NBA

Pendant près de deux heures, le Madison Square Garden a cru assister à l'égalisation des Spurs. Puis il a vécu l'un des plus grands moments de son histoire.

Menés de 29 points en seconde période, les New York Knicks ont signé une remontée totalement folle pour s'imposer 107-106 face à San Antonio dans le Game 4 des Finales NBA. Une victoire qui place désormais New York à une seule victoire de son premier titre depuis 1973. Surtout, aucun autre match des Finales NBA n'avait jamais connu un tel retournement de situation.

Les Spurs menaient encore 81-52 dans le troisième quart-temps et semblaient avoir repris le contrôle de la série après leur succès du Game 3. Victor Wembanyama et ses coéquipiers avaient pris le Madison Square Garden à la gorge dès l'entame de rencontre, multipliant les tirs primés et profitant d'une défense new-yorkaise dépassée.

San Antonio avait même établi le plus gros avantage à la mi-temps jamais enregistré par une équipe visiteuse en Finales NBA. Rien ne laissait présager la suite.

Le Madison Square Garden est passé de l'abattement à l'euphorie

Les Spurs avaient démarré le match de manière idéale. Après avoir déjà pris l'avantage de dix points ou plus dans le premier quart-temps lors des trois premières rencontres de la série, ils ont remis cela une quatrième fois. Portés par une adresse exceptionnelle à trois points, les Texans ont rapidement creusé l'écart.

Vassell, Champagnie, Fox, Harper..., ils ont tous participé au festival extérieur qui a permis aux Spurs de réussir 11 de leurs 16 premiers tirs à trois points. À la pause, San Antonio menait déjà de 27 points.

Lorsque l'écart a atteint 29 unités en seconde période, la rencontre semblait définitivement pliée. Les statistiques allaient d'ailleurs dans ce sens. Selon les cotes en direct relayées aux États-Unis, les Knicks étaient alors donnés quasiment battus. Mais cette équipe new-yorkaise a déjà démontré à plusieurs reprises durant ces playoffs qu'elle possédait une qualité rare : elle ne renonce jamais.

Brunson et Anunoby ont lancé la révolte

Jalen Brunson a été le premier à relancer la machine. Le meneur a terminé avec 36 points et a progressivement redonné de l'espoir à son équipe. OG Anunoby a ensuite pris le relais avec 33 points dans ce qui restera probablement comme le plus grand match de sa carrière sous le maillot des Knicks.

« Nous sommes un groupe résilient. Nous avons traversé beaucoup d'épreuves », a déclaré Anunoby. « Nous avons souvent réussi à remonter au score alors que nous étions menés. Il suffit de s'accrocher, de tenir bon, sans se laisser abattre, ni se mettre en colère, ni se sentir frustrés. »

La rencontre a commencé à basculer dans le troisième quart-temps. New York a limité San Antonio à seulement 14 points sur la période, tout en enchaînant un run de 13-0 qui a complètement changé l'atmosphère du Madison Square Garden.

L'écart a fondu. La confiance a changé de camp. La pression aussi. Les Spurs, si dominants pendant une mi-temps, ont commencé à manquer des tirs qu'ils convertissaient sans difficulté auparavant. Après avoir démarré la rencontre en feu derrière l'arc, ils n'ont inscrit que 3 de leurs 17 tentatives à trois points en seconde période. Pendant ce temps, les Knicks continuaient d'avancer.

« Quand on est menés de 29 points, on se dit : "Bon, réduisons l'écart à 20." Il reste trois minutes dans le troisième quart-temps, on est menés de 18 points, et on se dit : "Réduisons l'écart à 10", expliquait Josh Hart. « Et au quatrième quart-temps, on se dit : "C'est l'heure de la victoire. Tout peut arriver." »

Et tout est effectivement arrivé.

Spurs vs Knicks : Les notes du Game 4

Le tir qui pourrait entrer dans la légende

Même après cette remontée, le scénario a continué à produire des rebondissements. Stephon Castle a redonné l'avantage à San Antonio à trente secondes de la fin grâce à deux lancers francs. Les Knicks avaient besoin d'un dernier miracle. Il est arrivé à 2,1 secondes du buzzer.

Sur une tentative à trois points de Jalen Brunson qui a rebondi sur l'arceau, OG Anunoby a surgi au-dessus de tout le monde pour réussir un tip-in décisif. Le Madison Square Garden a explosé. Mike Brown n'a pas hésité à mesurer l'importance du moment.

« Ça doit être le tir le plus iconique de l'histoire du basket new-yorkais. »

Karl-Anthony Towns a lui aussi trouvé une formule marquante pour décrire le geste de son coéquipier.

« Une main droite envoyée par Dieu. »

Les Spurs face à l'histoire

Pour San Antonio, la soirée laissera forcément des regrets immenses. Victor Wembanyama a terminé avec 24 points et 13 rebonds, mais les Spurs ont totalement perdu le contrôle du match après la pause. Le Français n'a d'ailleurs pas cherché à masquer la réalité après la rencontre.

« Clairement, nous n'étions pas l'équipe qui avait le plus faim en seconde période. »

Avec cette défaite, les Spurs se retrouvent désormais menés 3-1 dans la série. Une situation dont très peu d'équipes se sont relevées dans l'histoire des Finales NBA. Une seule franchise a réussi l'exploit : Cleveland en 2016 face aux Warriors.

Les Knicks, eux, ne sont plus qu'à une victoire de mettre fin à cinquante-trois ans d'attente. Et si ce titre finit par arriver, il est probable que tout le monde se souvienne du Game 4 comme du soir où New York a refusé l'impossible.

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