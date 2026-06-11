New York réalise le plus grand comeback de l’histoire des Finales NBA

Pendant près de deux heures, le Madison Square Garden a cru assister à l'égalisation des Spurs. Puis il a vécu l'un des plus grands moments de son histoire.

Menés de 29 points en seconde période, les New York Knicks ont signé une remontée totalement folle pour s'imposer 107-106 face à San Antonio dans le Game 4 des Finales NBA. Une victoire qui place désormais New York à une seule victoire de son premier titre depuis 1973. Surtout, aucun autre match des Finales NBA n'avait jamais connu un tel retournement de situation.

Les Spurs menaient encore 81-52 dans le troisième quart-temps et semblaient avoir repris le contrôle de la série après leur succès du Game 3. Victor Wembanyama et ses coéquipiers avaient pris le Madison Square Garden à la gorge dès l'entame de rencontre, multipliant les tirs primés et profitant d'une défense new-yorkaise dépassée.

San Antonio avait même établi le plus gros avantage à la mi-temps jamais enregistré par une équipe visiteuse en Finales NBA. Rien ne laissait présager la suite.

Le Madison Square Garden est passé de l'abattement à l'euphorie

Les Spurs avaient démarré le match de manière idéale. Après avoir déjà pris l'avantage de dix points ou plus dans le premier quart-temps lors des trois premières rencontres de la série, ils ont remis cela une quatrième fois. Portés par une adresse exceptionnelle à trois points, les Texans ont rapidement creusé l'écart.

Vassell, Champagnie, Fox, Harper..., ils ont tous participé au festival extérieur qui a permis aux Spurs de réussir 11 de leurs 16 premiers tirs à trois points. À la pause, San Antonio menait déjà de 27 points.

Lorsque l'écart a atteint 29 unités en seconde période, la rencontre semblait définitivement pliée. Les statistiques allaient d'ailleurs dans ce sens. Selon les cotes en direct relayées aux États-Unis, les Knicks étaient alors donnés quasiment battus. Mais cette équipe new-yorkaise a déjà démontré à plusieurs reprises durant ces playoffs qu'elle possédait une qualité rare : elle ne renonce jamais.

Brunson et Anunoby ont lancé la révolte

Jalen Brunson a été le premier à relancer la machine. Le meneur a terminé avec 36 points et a progressivement redonné de l'espoir à son équipe. OG Anunoby a ensuite pris le relais avec 33 points dans ce qui restera probablement comme le plus grand match de sa carrière sous le maillot des Knicks.

« Nous sommes un groupe résilient. Nous avons traversé beaucoup d'épreuves », a déclaré Anunoby. « Nous avons souvent réussi à remonter au score alors que nous étions menés. Il suffit de s'accrocher, de tenir bon, sans se laisser abattre, ni se mettre en colère, ni se sentir frustrés. »

La rencontre a commencé à basculer dans le troisième quart-temps. New York a limité San Antonio à seulement 14 points sur la période, tout en enchaînant un run de 13-0 qui a complètement changé l'atmosphère du Madison Square Garden.

L'écart a fondu. La confiance a changé de camp. La pression aussi. Les Spurs, si dominants pendant une mi-temps, ont commencé à manquer des tirs qu'ils convertissaient sans difficulté auparavant. Après avoir démarré la rencontre en feu derrière l'arc, ils n'ont inscrit que 3 de leurs 17 tentatives à trois points en seconde période. Pendant ce temps, les Knicks continuaient d'avancer.

« Quand on est menés de 29 points, on se dit : "Bon, réduisons l'écart à 20." Il reste trois minutes dans le troisième quart-temps, on est menés de 18 points, et on se dit : "Réduisons l'écart à 10", expliquait Josh Hart. « Et au quatrième quart-temps, on se dit : "C'est l'heure de la victoire. Tout peut arriver." »

Et tout est effectivement arrivé.

Spurs vs Knicks : Les notes du Game 4

Le tir qui pourrait entrer dans la légende

Même après cette remontée, le scénario a continué à produire des rebondissements. Stephon Castle a redonné l'avantage à San Antonio à trente secondes de la fin grâce à deux lancers francs. Les Knicks avaient besoin d'un dernier miracle. Il est arrivé à 2,1 secondes du buzzer.

Sur une tentative à trois points de Jalen Brunson qui a rebondi sur l'arceau, OG Anunoby a surgi au-dessus de tout le monde pour réussir un tip-in décisif. Le Madison Square Garden a explosé. Mike Brown n'a pas hésité à mesurer l'importance du moment.

« Ça doit être le tir le plus iconique de l'histoire du basket new-yorkais. »

Karl-Anthony Towns a lui aussi trouvé une formule marquante pour décrire le geste de son coéquipier.

« Une main droite envoyée par Dieu. »

Les Spurs face à l'histoire

Pour San Antonio, la soirée laissera forcément des regrets immenses. Victor Wembanyama a terminé avec 24 points et 13 rebonds, mais les Spurs ont totalement perdu le contrôle du match après la pause. Le Français n'a d'ailleurs pas cherché à masquer la réalité après la rencontre.

« Clairement, nous n'étions pas l'équipe qui avait le plus faim en seconde période. »

Avec cette défaite, les Spurs se retrouvent désormais menés 3-1 dans la série. Une situation dont très peu d'équipes se sont relevées dans l'histoire des Finales NBA. Une seule franchise a réussi l'exploit : Cleveland en 2016 face aux Warriors.

Les Knicks, eux, ne sont plus qu'à une victoire de mettre fin à cinquante-trois ans d'attente. Et si ce titre finit par arriver, il est probable que tout le monde se souvienne du Game 4 comme du soir où New York a refusé l'impossible.

Victor Wembanyama après l'effondrement des Spurs : « Ressentir la douleur, le dégoût »