Nick Richards tradé à Phoenix, les Suns tiennent leur pivot

Les Phoenix Suns ont envoyé Josh Okogie et trois seconds tours de draft aux Charlotte Hornets pour mettre la main sur Nick Richards.

Les rumeurs étaient donc fondées. Le nom de Nick Richards circulait depuis plusieurs jours du côté des Phoenix Suns et le pivot de 27 ans va bel et bien rejoindre la franchise de l'Arizona. Shams Charania annonce son transfert vers l'équipe actuellement classée onzième de la Conférence Ouest. Les Charlotte Hornets vont de leur côté récupérer Josh Okogie ainsi que trois seconds tours de draft. Un pick au deuxième round a aussi été expédié à Phoenix.

Richards va apporter de la taille, des qualités athlétiques et de la puissance à une formation des Suns pas assez moderne et à la recherche d'un pivot titulaire depuis que Jusuf Nurkic a été écarté de la rotation. Le profil de rim runner de l'ancien Hornet devrait permettre à Devin Booker et Kevin Durant de maximiser les picks-and-roll.

Drafté au deuxième tour en 2020, Nick Richards tournait à presque 9 points et plus de 7 rebonds de moyenne cette saison. Il affichait aussi un double-double de moyenne lors des 9 matches qu'il a disputés dans la peau d'un titulaire.