Nico Harrison, retour sur ses pires choix comme GM des Mavs

Nico Harrison n'est plus le GM des Dallas Mavericks et il laisse quelques décisions très discutables - euphémisme - en héritage.

Neuf mois après le trade infâme de Luka Doncic, Nico Harrison a donc été licencié par les Dallas Mavericks. L’ancien dirigeant, arrivé avec une belle réputation grâce à son passé chez Nike, laisse derrière lui une série de décisions a posteriori catastrophiques qui ont précipité sa chute et l'obligation probable pour la franchise de se reconstruire.

Le point de non-retour reste évidemment l’échange de Doncic contre Anthony Davis, Max Christie et un premier tour de Draft, quelques mois seulement après une participation aux Finales NBA. Prétextant des inquiétudes sur la santé du Slovène et son éthique de travail, Harrison a misé sur un Davis toujours aussi fragile physiquement et en a payé les conséquences.

Mais ce n'est pas la seule décision contestable de Nico Harrison sur son mandat, ou en tout cas celle où la contrepartie s'est avérée décevante. Si on remonte à quelques années, le GM avait refusé d’offrir une extension à Jalen Brunson, parti libre à New York pour devenir All-Star. Il avait aussi échangé Kristaps Porzingis et un second tour contre Davis Bertans et Spencer Dinwiddie. La suite n’est pas plus brillante : Tim Hardaway Jr et trois seconds tours envoyés pour Quentin Grimes, échangé avec un autre pick pour Caleb Martin. Puis un premier tour et deux seconds tours sacrifiés pour Grant Williams, incapable de s’imposer.

Enfin, la Draft de Wendell Moore Jr, préféré à des joueurs comme Andrew Nembhard, Nikola Jovic ou même - chauvinisme oblige - Moussa Diabaté, a confirmé le manque de flair du front office.

Dallas tourne ainsi la page d’une ère avec une parenthèse enchantée, les Finales NBA, mais aussi des paris ratés et une gestion déconnectée, avec le départ d'une superstar de 25 ans sans raison, ni contrepartie valable.