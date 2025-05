Nicolas Batum est increvable : quel apport dans le game 6 !

Nicolas Batum a très bien fait de repousser l'idée d'une retraite et d'avoir pu revenir à Los Angeles l'an dernier. Le capitaine des Bleus , 36 ans, a de très beaux restes et son impact dans le game 6 remporté par les Clippers face aux Nuggets a été déterminant. Au-delà de toute considération statistique, Batum a apporté énormément de bonnes choses, d'intelligence de jeu et de séquences précieuses des deux côtés du terrain.

Tyronn Lue ne s'y est pas trompé et a permis à l'ancien ailier des Blazers, des Hornets et des Sixers de passer 34 minutes sur le terrain. Le Normand le lui a bien rendu, puisqu'il a posé une ligne de stats que l'on n'avait plus vue dans un match de playoffs NBA pour un remplaçant depuis Andre Iguodala.

En mode couteau-suisse, Nicolas Batum a compilé 6 points, 5 rebonds, 6 passes, 2 interceptions et 3 contres. Il est d'ailleurs le contreur le plus prolifique de cette série contre les Nuggets, qui se jouera sur un game 7 dimanche.

Parmi ses actions les plus marquantes, Batum a notamment à son actif ce block sur Russell Westbrook alors que Denver revenait fort au score et pouvait se retrouver à -4 à un peu plus de 10 minutes du terme.

Les Clippers savent que sa connexion avec Ivica Zubac et son rôle de liant autour de Kawhi Leonard, James Harden et Norman Powell sera fondamental pour la bataille qui s'annonce dans le game 7. Chapeau Batman !

