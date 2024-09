Nicolas Batum était l'invité dimanche du Stephen Brunch, l'émission de RMC présentée par Stephen Brun. Le désormais ex-capitaine de l'équipe de France et jeune retraité de la sélection, est revenu sur la fin du mandat de Vincent Collet et notamment sur le fait qu'il aurait aimé une autre sortie pour lui, d'autant que les joueurs étaient tout à fait prêts à repartir pour une campagne sous ses ordres.

"J'ai eu la chance de choisir ma sortie et je ne pense pas que lui ait eu l'opportunité de le faire. Peut-être que lui même a eu envie d'arrêter, je ne sais pas où il en était. Je ne sais pas si c'est sa décision, on n'en a pas vraiment parlé. Je trouve juste ça dommage. franchement. Je ne sais pas, mais ce n'était pas impossible que ça continue aussi, les joueurs étaient OK avec ça", a déclaré l'ailier des Los Angeles Clippers qui, dans son cas personnel, a certes rapidement envisagé l'idée de poursuivre, mais a souhaité finir sur une bonne note.

"Une finale olympique à domicile, on ne peut pas faire mieux. A part les USA, aucune équipe à domicile aux JO ne s'est qualifiée pour une finale. Finir là dessus, ce n'est quasiment donné à personne. Est-ce que j'ai pensé à continuer ? Oui et non. On est des compétiteurs, mais je n'ai pas envie de faire la compétition de trop. Si je reste sur la prochaine et que c'est une catastrophe, je pars par la petite porte... Là, je pars là dessus, il y a du monde qui arrive derrière. Je n'ai pas envie de prendre la place à d'autres. Des joueurs arrivent, Bilal (Coulibaly) est là, Zaccharie (Risacher) arrive".

Avec l'équipe de France, Nicolas Batum a bouclé une carrière riche d'une médaille d'or à l'Eurobasket, mais aussi de deux médailles d'argent olympiques, une médaille d'argent européenne et trois médailles de bronze (deux au Mondial, une à l'Euro).