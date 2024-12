Les résultats de la nuit en NBA, celle de Nikola Jokic

Bulls @ Hornets : 115-108 (après OT)

Knicks @ Wizards : 126-106

Clippers @ Pelicans : 116-113

Nuggets @ Jazz : 132-121

Cavaliers @ Warriors : 113-95

Sixers @ Trail Blazers : 125-103

Mavericks @ Kings : 100-110

Nikola Jokic s'occupe de tout !

- Pour enchaîner une seconde victoire consécutive, les Denver Nuggets ont pu compter sur un grand Nikola Jokic face au Utah Jazz (132-121). Comme à son habitude, le Serbe a été tout simplement essentiel avec un triple-double XXL : 36 points, 22 rebonds, 11 passes décisives.

Sans lui sur le parquet, les Nuggets ont encore affiché des limites. Mais la franchise du Colorado a tout de même réussi à se détacher dans le troisième quart-temps. En plus de Jokic, Russell Westbrook s'est aussi signalé en réalisant le triple-double "parfait" : 16 points (à 7/7 aux tirs), 10 passes décisives (0 turnover) et 10 rebonds. Il est seulement le troisième joueur à accomplir une telle performance dans l'histoire de la NBA après Domantas Sabonis... et Jokic !

En face, le Jazz a bien tenté de résister. Notamment par Jordan Clarkson (24 points), Collin Sexton (22 points) ou Walker Kessler (12 points, 13 rebonds). Avec un Lauri Markkanen (17 points) maladroit (5/13), difficile de rivaliser avec un Nikola Jokic en forme. Surtout qu'à ses côtés, Jamal Murray (20 points, 10 passes décisives), Michael Porter Jr (21 points) et même Christian Braun (20 points) ont répondu présents.

Seeing (triple) double 👀 Russ: 16 PTS / 10 REB / 10 AST

Joker: 36 PTS / 22 REB / 11 AST pic.twitter.com/D0zPTSKGNV — Denver Nuggets (@nuggets) December 31, 2024

- Jusqu'où vont aller les Cleveland Cavaliers ? Dans une forme éblouissante, la formation de l'Ohio a enchaîné une 7ème victoire consécutive en dominant les Golden State Warriors. Avec un collectif bien huilé, les Cavs continuent de réciter un superbe basket.

Pour l'emporter, ils ont pu compter sur les apports de Darius Garland (25 points) et de Donovan Mitchell (23 points). L'ex-joueur du Utah Jazz a d'ailleurs connu un gros coup de chaud dans le troisième quart-temps pour creuser l'écart.

Dans le même temps, les Warriors n'y arrivent plus du tout... Avec un Stephen Curry brouillon (11 points à 4/14), les Dubs ont eu du mal à exister. En sortie de banc, Moses Moody (19 points) a tenté de sauver les meubles. Alors que Jonathan Kuminga a surtout arrosé (18 points et 10 rebonds à 4/15 aux tirs). La 13ème défaite sur les 17 derniers matches pour GS...

Les Knicks puissance 8, Joel Embiid monte en puissance

- Si les Cavs impressionnent, ils n'ont pas la meilleure série en cours à l'Est. En s'imposant sur le parquet des Washington Wizards (126-106), les New York Knicks se sont offerts un 8ème succès de suite. Jusqu'à la pause, les Wizards, renforcés par le retour de Kyle Kuzma, ont réussi à faire illusion.

Avec les impacts d'Alexandre Sarr (18 points), Malcolm Brogdon (18 points) ou encore Jonas Valanciunas (22 points), cette équipe, sans Jordan Poole, s'est accrochée. Mais petit à petit, New York a pris le large.

Avec un 5 majeur performant (tous les joueurs à plus de 13 points), les New-Yorkais ont suivi l'exemple Karl-Anthony Towns (32 points, 13 rebonds) pour récupérer une victoire logique et facile. On notera la mauvaise soirée de Bilal Coulibaly (6 points à 1/10 aux tirs). Et aussi la sérieuse blessure du rookie Carlton Carrington, évacué sur une chaise roulante.

- La montée en puissance de Joel Embiid se confirme, et les victoires s'enchaînent pour les Philadelphia Sixers. Sur le parquet des Portland Trail Blazers (125-103), les 76ers ont enregistré une 4ème victoire consécutive.

L'international américain a sorti le grand jeu avec 37 points à 12/21 aux tirs. A ses côtés, Tyrese Maxey a été propre (23 points), alors que Guerschon Yabusele (16 points, 4 rebonds) a eu un bel impact en sortie de banc.

Pour les Blazers, le rythme a été impossible à suivre dans le deuxième quart-temps puis le troisième. Anfernee Simons (25 points) et Deni Avdija (17 points, mais aussi 10 ballons perdus) se sont contentés de limiter les dégâts. En 8 minutes sur le parquets, Rayan Rupert n'a pas brillé (0 point, 2 passes décisives, 1 interception).

Les Kings font tomber les Mavs, les Clippers enfoncent les Pelicans

- Toujours sans Luka Doncic, les Dallas Mavericks ont chuté sur le parquet des Sacramento Kings (100-110). Pour la première victoire du coach intérimaire Doug Christie, les Californiens ont pu compter sur un excellent De’Aaron Fox (33 points).

Pour s'imposer, les Kings ont surtout réalisé deux runs déterminants : 17-2 à la fin du troisième quart-temps. Puis 11-4 au début du quatrième. En plus de Fox, Domantas Sabonis (17 points, 16 rebonds), DeMar DeRozan (14 points) et Trey Lyles (14 points) ont également eu un impact positif pour réaliser cette belle remontée.

Car sur ce match, les Texans ont compté 18 points d'avance ! Pourtant sans Doncic, Kyrie Irving, Klay Thompson, Dereck Lively II ou encore Naji Marshall, les Mavs se sont reposés un duo improbable : PJ Washington (28 points) - Spencer Dinwiddie (30 points). Mais la formule n'a donc pas été gagnante.

De'Aaron Fox comes up big for the @SacramentoKings: 33 PTS | 6 AST | 6 REB | 56.5 FG% | W pic.twitter.com/JADdScviSp — NBA (@NBA) December 31, 2024

- Les New Orleans Pelicans avaient l'espoir de retrouver la victoire, ils ont finalement enchaîné une 10ème défaite consécutive. La franchise de la Louisiane a subi le come-back des Los Angeles Clippers (113-116).

Obligés de courir après le score, les Californiens ont collé les Pelicans grâce à l'association Norman Powell (35 points) - James Harden (27 points). Avec en soutien Ivica Zubac (20 points, 16 rebonds). En face, CJ McCollum a longtemps donné le ton (33 points).

Avec les apports de Trey Murphy III (18 points) et d'Herb Jones (18 points), les Pelicans ont même compté 14 points d'avance. Mais dans les derniers instants, les Clippers ont donc pris l'avantage. La faute à des erreurs, notamment de McCollum, dans le money-time. Et au lancer-franc déterminant raté par Yves Missi, qui a eu l'opportunité d'égaliser à 4 secondes de la fin...

- Enfin, les Chicago Bulls ont pris le meilleur sur les Charlotte Hornets (115-108 après OT) au bout de suspense. Dans un match accroché, Coby White a frôlé son premier triple-double en carrière (23 points, 10 rebonds et 9 passes décisives) en jouant un rôle décisif.

Accompagné par Torrey Craig (18 points) et Nikola Vucevic (16 points, 13 rebonds), il a été déterminant en prolongation avec 4 points et 1 passe décisive. En l'absence de LaMelo Ball et de Brandon Miller, Miles Bridges (31 points à 12/32 aux tirs) a pris ses responsabilités.

Et malgré Mark Williams (20 points, 12 rebonds) et Seth Curry (17 points) pour l'épauler, il a manqué de soutien. Notamment sur l'OT. La soirée a été compliquée pour Moussa Diabaté (0 point, 3 rebonds en 9 minutes). Et aussi pour Tidjane Salaün (3 points à 1/6, 8 rebonds en 17 minutes).

