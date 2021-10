Touché au genou, l'intérieur des Denver Nuggets Nikola Jokic a finalement évité une blessure sérieuse et devrait rapidement faire son retour.

Les Denver Nuggets ont tremblé. Lors du match perdu contre le Utah Jazz (110-122) mercredi, l'intérieur Nikola Jokic a quitté le terrain dès le deuxième quart-temps. Après un contact avec Rudy Gobert, le Serbe a immédiatement chuté au sol. Avec visiblement de très sérieuses douleurs au genou.

Forcément, avec de telles images, les supporters de la franchise du Colorado ont craint le pire. Mais ils peuvent souffler. Après des examens médicaux, le MVP de la saison régulière 2020-2021 ne souffre d'aucun dommage structurel au niveau de son genou, d'après ESPN.

Jokic a donc évité le pire. Cependant, selon The Denver Post, la star des Nuggets ressent encore des douleurs. Et bien évidemment, on peut compter sur Denver pour ne pas prendre le moindre risque avec lui.

Ainsi, on peut penser que le natif de Sombor va probablement être préservé en attendant son retour à 100%. Il s'agirait d'une décision logique pour le protéger au maximum. Surtout que pour l'instant, Denver réalise un début de saison correct (2 victoires - 2 défaites) et ne se trouve donc pas dans l'urgence.

Une belle frayeur pour Nikola Jokic, mais un verdict rassurant et une absence qui s'annonce finalement assez courte.

