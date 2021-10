Les résultats de la nuit en NBA

Sixers @ Knicks : 99-112

Warriors @ Thunder : 106-98

Rockets @ Mavs : 106-116

Lakers @ Spurs : 125-121

Nuggets @ Jazz : 110-122

Jokic blessé, Gobert dominant

- En fin de saison ou en playoffs, les Nuggets auraient sans doute laissé Nikola Jokic revenir en jeu en 2e mi-temps. Là, ils n'ont pris aucun risque après avoir vu le MVP en titre faire un genou contre genou avec Rudy Gobert et se tordre de douleur. Le Joker était pourtant parti pour une nuit de folie. Après 15 minutes sur le parquet, il avait déjà compilé 24 points, 6 rebonds et 6 passes...

Utah en a profité pour alimenter Rudy Gobert, meilleur scoreur de son équipe, une fois n'est pas coutume, et toujours aussi vorace au rebond. Le triple meilleur défenseur NBA de l'année a fini le match avec 23 points et 16 rebonds. Le pivot des Bleus aurait même pu faire grimper un peu ce chiffre s'il avait mieux réglé la mire sur la ligne (9/16).

Comme l'indiquait Antoine un peu plus tôt ce matin, ces trois matches de suite à plus de 15 points et 15 rebonds sont assez rares au 21e siècle. Depuis le bug de l'an 2000, ce n'est arrivé qu'à deux reprises : Kevin Garnett (saison 2004-2005 avec Minnesota) et Giannis Antetokounmpo (saison 2018-2019 avec Milwaukee).

Certains joueurs des deux équipes ont oublié qu'on n'était pas en playoffs et les esprits se sont échauffés. Hassan Whiteside et JaMychal Green ont dû être séparés. Bon, on a surtout eu droit à des poussettes et des noms d'oiseaux, pour ce que l'on appelle communément une "bagarre de footeux".

"We've got shoving! We've got pushing! We've got separation!" pic.twitter.com/qe4NrCFclH — The Action Network (@ActionNetworkHQ) October 27, 2021

C'était la soirée de AD et Russ

- No LeBron, no problem ? Bon, on exagère. Les Lakers sont évidemment meilleurs avec le King, mais ils se sont plutôt bien débrouillés en son absence cette nuit. Los Angeles est allé s'imposer à San Antonio en prolongation, avec un tandem Anthony Davis-Russell Westbrook très inspiré.

Avec LeBron laissé au repos, "AD" (35 points, 17 rebonds) et Russ (33 pts, 10 rbds, 8 pds et 2 stls) ont été au charbon dans une salle texane étonnamment acquise aux Lakers au niveau des décibels.

Les hommes de Frank Vogel ont survécu au cinquième triple-double en carrière de Dejounte Murray (21 points, 15 passes, 12 rebonds) et à la nouvelle perf impressionnante de Jakob Poeltl (27&14), qui a clairement passé un cap durant l'intersaison.

Ce match va sans doute donner confiance à Russell Westbrook, que l'on a vu agressif et efficace en prolongation, avec notamment un dunk puissant sur un drive qui a définitivement donné de l'air à son équipe.

Russ. 33 points

10 rebounds

8 assists

3 steals@Lakers OT win pic.twitter.com/RJvmCV5Jdr — NBA (@NBA) October 27, 2021

Les Knicks mettent fin à la malédiction contre Philadelphie

- Les choses ont vraiment changé à New York depuis l'arrivée de Tom Thibodeau. Les Knicks ont mis fin à une série de 15 défaites consécutives en NBA contre les Sixers cette nuit, en se faisant respecter au Madison Square Garden. Les joueurs de "Thibs" ont redressé la tête après leur bouillie d'il y a 48 heures contre Orlando.

Evan Fournier et Kemba Walker ont formé un backcourt tranchant (18 et 19 points) qui a fait très mal à Philadelphie à 3 points notamment (9 paniers extérieurs à eux deux). New York a placé son effort dans le deuxième quart-temps avec un 39-16 déterminant.

Joel Embiid (14 pts, 6 rbds), qui n'avait du coup encore jamais perdu contre les Knicks, n'était pas dans une grande forme et n'a pas marqué le moindre panier en première mi-temps.

Le derby pour les Mavs, le 4/4 pour Golden State

- On ne comprend pas encore tout à fait comment les Mavs fonctionnent cette saison, mais ils ont en tout cas décroché leur deuxième succès en trois matches lors d'un derby texan face à Houston. Jason Kidd a vidé son banc en expliquant que c'était "le conseil à trois têtes" qui avait décidé que tous les joueurs du roster méritaient d'entrer en jeu dans ce match. Les membres dudit conseil : Luka Doncic, Kristaps Porzingis et Tim Hardaway Jr.

Sans briller, ni plus trembler que ça, Dallas s'est imposé avec 26 points, 14 rebonds et 7 passes de Luka Doncic. Frank Ntilikina fait partie des joueurs qui ont eu le droit de se dégourdir les jambes pendant 3 minutes. Le Français a marqué sur sa seule tentative et distribué une passe décisive.

La soirée a été plus compliquée pour Jalen Green, qui n'a pas connu la même réussite offensive que lors de sa belle dernière sortie. Le rookie des Rockets a shooté à 4/16 pour 10 points.

- Les Warriors poursuivent leur début de saison sans faute, avec une quatrième victoire en quatre matches. Steve Kerr aurait toutefois aimé que cette rencontre face à OKC lui permette de faire souffler un peu Stephen Curry. Problème, le Thunder n'était pas de cet avis et a opposé une résistance intéressante. Curry a donc joué 32 minutes et inscrit 23 points importants pour que son équipe ne se fasse pas surprendre.

Damion Lee (20 pts) a apporté une étincelle nécessaire en sortie de banc, alors que Shai Gilgeous-Alexander a été un véritable poison, comme depuis le début de la saison. Le Canadien a fini avec 30 points à 11/19.

The @warriors improve to 4-0 for the first time since 2015-16!@StephenCurry30: 23 PTS, 4 3PM@22wiggins: 21 PTS, 3 STL@Dami0nLee: 20 PTS, 4 3PM pic.twitter.com/4RJPwZKYkm — NBA (@NBA) October 27, 2021

Théo Maledon a joué 24 minutes en sortie de banc dans une rotation plus réduite que d'habitude, ce qui est assez bon signe pour le Français. Ses stats ne sont pas particulièrement parlantes (3 points, 2 rebonds, 1 passe, 1 interception), mais Mark Daigneault lui fait confiance et on espère que l'ancien joueur de l'ASVEL aura ces minutes tout au long de la saison.

