Nikola Jokic fait (déjà) l’histoire sur ce début de saison !

En seulement deux matches cette saison, l'intérieur des Denver Nuggets Nikola Jokic laisse à nouveau son nom dans l'histoire de la NBA.

Après la défaite contre les Golden State Warriors (137-131), les Denver Nuggets ont lancé leur saison en dominant les Phoenix Suns (133-111). L'intérieur Nikola Jokic a compilé 15 passes décisives, 14 points et 14 rebonds pour mener son équipe à la victoire.

En deux matches sur cette saison régulière, le Serbe a donc enregistré son second triple-double. Dans toute l'histoire de la NBA, il devient seulement le 5ème joueur à débuter un exercice avec deux TD consécutifs. Après Oscar Robertson (1961-62), Jerry Lucas (1972-73), Magic Johnson (1981-82, 1982-83) et Russell Westbrook (2020-21).

"Il est tellement dominant. Tellement. Que ce soit dans sa façon de marquer ou de faciliter la vie des autres autour de lui. Il a toujours ce sens du jeu pour mettre tout le monde en position de marquer.

Certains soirs, nous avons besoin de le voir inscrire ses points. D'autres de le voir à la passe. Et il a cette lecture du jeu, c'est tout simplement incroyable. Il est incroyable", a réagi son coéquipier Aaron Gordon.

Petit à petit, Nikola Jokic se rapproche d'ailleurs du record de triple-doubles en saison régulière. Actuellement, la star des Nuggets en compte 166. Westbrook (203) et Robertson (181) ont encore un peu de marge. Mais dans l'hypothèse d'une année XXL du natif de Sombor (il a enregistré 34 TD en 70 matches en 2024-2025), ce record pourrait être en danger dès cette saison...

Faut-il s’inquiéter de la condition physique de Nikola Jokic ?