Nikola Jokic, l’immense compliment de LeBron James

L'ailier des Los Angeles Lakers LeBron James a encensé le jeu offensif de l'intérieur des Denver Nuggets Nikola Jokic.

A 30 ans, Nikola Jokic s'impose, sans le moindre doute, comme l'un des meilleurs joueurs de l'histoire de la NBA. Champion en 2023 et MVP à trois reprises (2021, 2022, 2024), l'intérieur des Denver Nuggets a déjà marqué la légende de cette Ligue.

Par ses qualités, le Serbe a aussi impressionné ses adversaires. Lors de son podcast avec Steve Nash, l'ailier des Los Angeles Lakers LeBron James a ainsi encensé le jeu offensif de Jokic. Face aux qualités offensives du Joker, le King n'a pas caché son admiration.

"Si c'est le meilleur attaquant contre lequel j'ai joué ? Wow, c'est une question difficile. Par rapport à tout ce qu'il fait ? Il fait beaucoup de choses. Vraiment beaucoup. Je vais le dire comme ça : je n'ai jamais joué contre un joueur complet aussi dominant.

Dans le sens où il possède toutes les qualités que tu viens de citer : passes, tirs, rebonds, l'attention qu'il suscite. Il n'y a rien qu'il ne puisse pas faire en attaque. Vraiment rien", a répété LeBron James.

Sans entrer dans le débat du meilleur attaquant de l'histoire, Nikola Jokic est probablement le plus complet. Et l'hommage de LeBron James semble amplement mérité.

