Nikola Jokic est encore loin d’être le meilleur joueur européen, selon Toni Kukoc

Le Hall of Famer Toni Kukoc estime que Nikola Jokic est encore loin d’être le meilleur joueur européen et qu’il n’a — on se mouille la nuque — pas encore dépassé Dino Radja et Vlade Divac.