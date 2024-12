Nikola Jokic, le roi incontesté de la NBA

A trois reprises au cours de sa carrière, Nikola Jokic a été sacré MVP de la saison régulière en NBA : 2021, 2022 et 2024. A 29 ans, le pivot des Denver Nuggets n'a pourtant jamais été aussi fort que sur ce début de saison 2024-2025.

Contraint de prendre ses responsabilités face aux lacunes de son équipe, le Serbe règne, sans partage, sur cette Ligue. Sur le plan individuel, personne ne se trouve actuellement dans la même cour.

Et les Golden State Warriors ont été la dernière victime du roi Jokic.

Un finish royal !

Car la nuit dernière, les Nuggets ont enfoncé les Californiens (119-115) au terme d'un match renversant. Encore mené de 11 points à 6 minutes et 13 secondes de la fin de la partie, Denver a terminé sur un 13-2 pour l'emporter !

Sur cette période, Jokic a bien évidemment imposé sa loi. Sur les 16 derniers points de son équipe, il a été directement impliqué sur 11 : 9 points et 1 passe décisive. Au total, il a ainsi comptabilisé 38 points, 10 rebonds, 6 passes décisives, 5 interceptions et 1 contre. Le tout à 14/24 aux tirs.

Le natif de Sombor a également le meilleur différentiel de la partie (+23), à égalité avec Christian Braun.

"Il comprend simplement le moment où il doit prendre les choses en mains pour marquer. Finir en 13-2, ça veut dire que tu obtiens des stops défensifs et que tu exécutes bien tes actions offensives. Nikola le sait quand c’est le moment de finir un match, et il va hausser son niveau de jeu", a salué son coach Michael Malone en conférence de presse.

Il s'agit effectivement de la grande force de Nikola Jokic : il sait s'adapter aux besoins de son équipe. On le sait, les Nuggets sont au sommet quand le Serbe peut déployer toutes ses qualités sans avoir la nécessité de trop marquer.

Mais sur ce début d'exercice, Denver a besoin de ses points. Car la défense collective de la franchise du Colorado ne répond pas toujours. Et il faut donc marquer, encore et encore, pour empocher des victoires.

Aucun problème pour Jokic, solidement installé sur son trône.

Les 9 derniers matches de Nikola Jokic viennent d’une autre planète

Nikola Jokic, le maître du royaume

Car si le bilan collectif des Nuggets reste moyen (11-8), cette formation peut pourtant compter sur un Nikola Jokic royal. Statistiquement, il s'agit même de la meilleure version du Serbe. Encore une fois, il est probablement encore plus fort et plus impactant quand il peut mieux répartir son apport.

Mais sa capacité à répondre aux besoins de Denver reste ahurissante. Pour donner quelques chiffres, il tourne donc à 30,1 points (record carrière), 10,4 passes décisives (record carrière), 13 rebonds, 1,7 interception (record carrière) et 0,9 contre (record carrière égalé) de moyenne.

A l'échelle de la NBA en 2024-2025, l'intérieur se classe : 3ème aux points, 2ème aux rebonds, 2ème aux passes et 14ème aux interceptions. Une dictature totalement folle.

"Je pense que la plus grosse différence, c’est que je prends et que je réussis plus de tirs à trois points. Et c’est pour ça que mes chiffres se sont améliorés. Mais j’ai toujours l’idée de faire la bonne action pour les autres. Ce n’est vraiment pas ma priorité de marquer plus", a assuré Nikola Jokic.

Effectivement, Jokic n'a jamais été aussi prolifique (4,3 tentatives) et adroit (2,3 réussies, soit 52,2%) à longue distance. Et on peut douter, malgré son immense talent, de son aptitude à se maintenir à un tel niveau sur l'intégralité de la saison.

Il faut d'ailleurs espérer, pour le bien des Nuggets, qu'il n'aura pas besoin d'avoir cet apport au scoring sur les mois à venir. Car de son côté, Nikola Jokic se moque totalement de son statut de roi. Plutôt qu'une couronne, il veut s'offrir une seconde bague de champion.

Et pour le moment, le collectif autour de lui n'est pas au niveau. Mais Denver a de la chance : les performances XXL de sa majesté Jokic donnent du temps à cette équipe pour trouver la bonne formule.

