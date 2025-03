Le coach des Denver Nuggets Michael Malone a livré un discours intéressant sur le duel du MVP entre Nikola Jokic et Shai Gilgeous-Alexander.

Qui va remporter le trophée de MVP de la saison régulière 2024-2025 ? Depuis plusieurs semaines, cette lutte se résume à un duel : Nikola Jokic vs Shai Gilgeous-Alexander. Actuellement, le talent de l'Oklahoma City Thunder semble avoir pris l'avantage.

De son côté, le coach des Denver Nuggets Michael Malone ne se montre pas scandalisé par un éventuel sacre du Canadien. Cependant, l'entraîneur du Serbe a tout de même livré un discours intéressant sur la course au MVP.

"Il est évident que Shai Gilgeous-Alexander est un grand joueur. Et s'il remporte son premier MVP, il le mérite. Mais j'ai tout de même une chose à dire : si vous ne savez pas que Nikola a déjà remporté trois MVP et que je simplifie les choses en mettant 'joueur A' et 'joueur B' sur un papier.

On a donc un gars qui tourne en triple-double de moyenne, qui se trouve dans le trio de tête dans les trois principales catégories statistiques, qui fait des choses jamais réalisées dans l'histoire. 10 fois sur 10, il gagne le MVP.

Et si vous ne le pensez pas, vous racontez des conneries", a lancé Michael Malone face à la presse.

Effectivement, la narration joue un rôle dans l'attribution de ce trophée. Il a forcément une forme de "lassitude" parmi les votants concernant Nikola Jokic. Et l'attrait de la nouveauté plaide en la faveur de Shai Gilgeous-Alexander.

