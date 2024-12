Nikola Jokic sur les traces de Bird et Russell ? Ce serait fou

Malgré les difficultés des Denver Nuggets, Nikola Jokic est reparti sur les bases d'une saison de calibre MVP. Le Serbe tourne à 32.3 points, 13.6 rebonds et 10. 2 passes, le tout en shootant à 56% au global et 50% à 3 points. L'impact défensif n'est pas fou, mais après 25 matches disputés, difficile de ne pas considérer le Joker, au minimum, comme un candidat au podium dans cette course. Déjà sacré MVP à trois reprises (2021, 2022, 2024), Nikola Jokic pourrait entrer dans l'histoire s'il venait à finir en première ou en deuxième position.

A ce jour, seuls deux joueurs, et pas des moindres, ont bouclé au moins cinq saisons consécutives à l'une des deux premières places au classement du MVP : Bill Russell, qui en compte six, avec quatre MVP entre 1958 et 1963, et Larry Bird, qui avait fini trois fois deuxième entre 1981 et 1983, avant de réussir un Three-Peat de MVP entre 1984 et 1986.

Jokic, qui a fini derrière Joel Embiid en 2023 au milieu de trois titres de MVP, peut rejoindre ce club très fermé s'il maintient cette cadence et parvient à ramener Denver à une place un peu plus digne de ses ambitions sur le reste de la saison. Avec un quatrième titre de MVP, il grimperait aussi les échelons de l'Histoire, en n'étant plus devancé que par Kareem Abdul-Jabbar (6), Bill Russell (5) et Michael Jordan (5). Pas mal, non ?