Nikola Jovic prolonge pour 4 ans et 62,4 M$

Nikola Jovic prolonge au Heat : 4 ans, 62,4 M$, entièrement garanti, sans option, avec une prise d’effet en 2026-27. Miami sécurise un ailier en pleine progression.

Selon ESPN, Nikola Jovic a trouvé un accord pour une prolongation de quatre saisons, fully guaranteed, confirmée par plusieurs médias US. D’après NBC Sports, il s’agit d’un « straight four » sans option joueur ni équipe, qui démarrera en 2026-27 ; l’ailier serbe de 22 ans jouera donc 2025-26 sur la dernière année de son contrat rookie avant l’entrée en vigueur du nouvel engagement. Pour un montant moyen d’environ 15,6 M$ par an, Miami sécurise un profil stretch/forward en pleine montée en régime.

Sportivement, Nikola Jovic sort de sa meilleure saison en NBA : 10,7 points, 3,9 rebonds, 2,8 passes en 46 matches (10 titularisations). Sa campagne a été interrompue le 23 février par une fracture de la main droite, mais il est revenu pour les playoffs (4 matches contre Cleveland, 9,5 points en 18,5 minutes, avec un pic à 24 points lors du Game 4). À l’intersaison, le staff a salué son gain de maturité, Erik Spoelstra évoquant un joueur « plus professionnel » après ses étés avec la sélection serbe.

Le timing et la structure du deal traduisent la stratégie patiente du Heat : garder de la flexibilité court terme tout en verrouillant un asset jeune autour de Bam Adebayo et Tyler Herro. Le pari porte autant sur l’upside que sur l’adéquation au système : tir à 37 % à 3 points la saison passée, lecture au poste d’ailier, et capacité à jouer face ou dos au cercle dans des small lineups.

S’il doit encore enchaîner les matches (seulement 107 apparitions en trois ans), sa trajectoire 2025 laisse entrevoir une rotation plus stable, avec un rôle qui pourrait osciller entre 3 titulaire et 4 “spacer” selon les besoins. Miami mise sur la continuité et la progression interne, en offrant à Jovic un cadre et un horizon.

