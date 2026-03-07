Nikola Vucevic, le gros point noir de la soirée des Celtics

La grande soirée des Boston Celtics a été un peu ternie. Pour le retour de Jayson Tatum, la franchise du Massachussetts a dominé les Dallas Mavericks (120-100). Cependant, Nikola Vucevic a rejoint l’infirmerie...

En effet, en seulement deux minutes sur le parquet, l’intérieur des Celtics a été victime d’une fracture du doigt. Très rapidement, la nouvelle est tombée : selon le journaliste d’ESPN Shams Charania, le Monténégrin va subir une opération. Une intervention synonyme d’une indisponibilité estimée à 1 mois.

Bien évidemment, il s’agit d’une mauvaise nouvelle pour Boston. Depuis son arrivée en provenance des Chicago Bulls lors de la deadline des trades, Vucevic a eu un impact positif. Il tourne à 11,4 points et 7,8 rebonds de moyenne sous les couleurs des Celtics. Et il n’aura pas l’opportunité de créer des automatismes avec ses partenaires à l’approche des Playoffs.

Cependant, la durée de son indisponibilité ne représente justement pas un problème en vue des Playoffs. Il sera de retour en forme avant le début des échéances très importantes. Puis sur la fin de la saison régulière, le coach Joe Mazzulla peut totalement s’adapter sans lui en se reposant sur Neemias Queta et Luka Garza.

Un simple contretemps pour Nikola Vucevic et Boston ?

Nikola Vucevic : un coup de maître pour les Celtics ?