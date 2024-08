Nikola Vucevic : Team USA bien plus fort avec les règles NBA

Les Etats-Unis sont venus à Paris pour laver l’affront. Battus, voire carrément humiliés, lors des deux dernières Coupes du Monde, ils ont constitué une équipe de superstars – LeBron James, Stephen Curry, Kevin Durant, etc. – pour se venger aux Jeux Olympiques. Ils sont bel et bien repartis de la capitale française avec la médaille d’Or. Mais la quête ne fut pas de tout repos, avec une demi-finale très accrochée contre la Serbie et une victoire dans le money time contre les Bleus ensuite. Comme quoi, même avec ses plus grands joueurs, Team USA n’est plus aussi dominateur. Mais ça s’explique aussi par le règlement FIBA, comme le souligne Nikola Vucevic.

« Si on jouait avec les règles NBA, ce serait beaucoup plus dur pour les équipes FIBA. En NBA, la ligne à trois-points est un mètre plus loin et ça fait une différence. Les trois secondes en défense aussi. C’est beaucoup plus simple pour moi de couvrir plus d’espace ici que là-bas. Si on jouait avec les règles NBA, le Team USA serait beaucoup plus fort. »

C’est logique mais c’est vrai que c’est quelque part important de le rappeler. Quand on dit que l’écart s’est réduit, ça ne veut pas dire que la NBA ne serait plus la meilleure ligue du monde ou que les talents américains disparaissent complètement. Bien sûr que le fait de jouer avec les règles FIBA profite essentiellement aux nations européennes. Peut-être qu’un jour les instances arriveront à se mettre d’accord pour pratiquer le même basket partout… qui sait.