Nikola Vucevic, ses vérités derrière son trade du Magic

En mars dernier, l'intérieur Nikola Vucevic a débarqué aux Chicago Bulls en provenance du Orlando Magic. Un mouvement important, mais finalement peu surprenant. Avec les situations contractuelles d'Evan Fournier et d'Aaron Gordon, les Floridiens ont décidé de "casser" l'ex-noyau dur pour lancer une nouvelle reconstruction.

Une stratégie plutôt logique. Et surtout, tout au long de ce processus, le Magic a respecté le Monténégrin. Ancien "franchise player" de cette équipe, le pivot a été constamment tenu au courant de ce projet.

Et surtout, le joueur de 31 ans savait parfaitement à quoi s'en tenir.

"Oui, ce n'était pas une situation où ils m'ont échangé d'un coup sans rien me dire. C'est quelque chose dont nous avons beaucoup discuté et qui a été convenu mutuellement. Ce n'était pas non plus une situation où ils m'ont dit que je n'allais pas être échangé, puis j'ai été échangé.

Je n'aurai jamais de mauvais sentiments envers Orlando. Ce sera toujours positif", a assuré Nikola Vucevic pour le Chicago Sun-Times.